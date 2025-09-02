Logo InklusionSitio accesible
Ataque a quemarropa contra una joven pareja en Tonalá deja un muerto y una mujer gravemente herida

Un hombre falleció y una joven de 19 años resultó gravemente herida tras ser atacados a tiros en Tonalá. La Fiscalía de Jalisco investiga el caso.

Escrito por: Ollinka Méndez
Una serie de incidentes lamentables marcaron la noche del pasado jueves en distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, dejando un saldo de tres personas sin vida y una más gravemente herida. Desde la violencia armada hasta las tragedias urbanas, que captaron la atención de los servicios de emergencia y las autoridades locales.

Hallan a hombre sin vida en Zapopan

Una alerta sobre una persona inconsciente en las cercanías de un centro comercial en la colonia Chapalita movilizó a la policía de Zapopan. Los oficiales, al llegar al lugar en la confluencia de la avenida Niño Obrero y la calle San José María Robles, encontraron a un hombre de aproximadamente 45 años que no presentaba signos de vida. Los paramédicos de la Cruz Verde confirmaron su deceso al evaluarlo.

Aunque las autoridades no encontraron indicios de violencia en el cuerpo, testigos mencionaron que la persona había sido vista rondando la zona por varios días. La Fiscalía de Jalisco ha iniciado una investigación, y se espera el resultado de la autopsia para determinar la causa oficial de la muerte.

Muerte por atropellamiento en Guadalajara

Un segundo evento trágico tuvo lugar en Guadalajara, donde los despachadores de una gasolinera en la intersección de la Calzada Independencia y la calle Eulogio Parra solicitaron la asistencia de la Cruz Roja por una persona atropellada. Al llegar, los paramédicos confirmaron que la víctima, un hombre de entre 60 y 65 años, ya había fallecido. El cuerpo, que presentaba fracturas y múltiples contusiones, quedó debajo de un vehículo.

Según la conductora y otros testigos, el hombre, que se cree que vivía en situación de calle, se habría lanzado frente a los neumáticos del automóvil. La conductora, de unos 25 años, fue detenida mientras se revisan las cámaras del C5 para esclarecer el incidente. El cuerpo, que no fue identificado, fue trasladado a la morgue.

Agresión armada en Tonalá deja un muerto y una herida

La noche concluyó con una intensa movilización policial en Tonalá, a raíz de un reporte por detonaciones de arma de fuego en la colonia Los Pajaritos. En el cruce de las calles Guamúchil y Prolongación 83, las autoridades encontraron a un hombre y una mujer con heridas de bala. El hombre, de entre 20 y 25 años, falleció en el lugar con al menos cinco impactos de bala en el cuerpo.

La mujer, de aproximadamente 19 años, se encontraba gravemente herida y fue estabilizada por paramédicos antes de ser llevada a un hospital de tercer nivel. Testigos indicaron que los agresores se acercaron a la pareja en un vehículo y les dispararon directamente sin mediar palabra. La Fiscalía de Jalisco ya está a cargo de la investigación para encontrar a los responsables de este ataque.

