Se les pasaron las copas y caen con su auto en una presa de Valle de Bravo

Por andar bebiendo de más, una pareja de jóvenes se llevó el susto de sus vidas en Valle de Bravo, Estado de México, cuando el auto en el que descansaban terminó dentro de la presa Miguel Alemán después de que, presuntamente bajo los efectos del alcohol, estacionaran la unidad demasiado cerca de la orilla.

De acuerdo con testigos, el auto comenzó a deslizarse de manera repentina hasta caer al agua. De inmediato, lancheros y comerciantes que se encontraban en el lugar actuaron con rapidez, ingresando al embalse para rescatar a los ocupantes, quienes milagrosamente resultaron ilesos.

Minutos después, con apoyo de otro vehículo y cuerdas, el automóvil fue extraído del cuerpo de agua, quedando solo en daños materiales.

Testigos salvaron a la pareja de morir ahogados en la presa de Valle de Bravo

Personas que se encontraban cerca de la presa vieron caer el vehículo y corrieron para auxiliar a los pasajeros a quienes sacaron sanos y salvos. Luego intentaron sacar el auto por sus propios medios, pero fue necesaria la ayuda de un vehículo externo para remolcarlo.

Este hecho no es aislado. Habitantes de la zona recordaron que no es la primera vez que ocurre un incidente similar en esta área de la presa, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando el embalse alcanza un nivel mayor a su capacidad habitual.

Actualmente, se reporta que la presa Miguel Alemán supera el 80% de su llenado, lo que reduce los espacios seguros cerca de la orilla.

¿Habrá sanción para los jóvenes que cayeron en la presa de Valle de Bravo?

Hasta el momento, autoridades locales no han confirmado si los jóvenes enfrentan alguna sanción por este incidente. Sin embargo, en caso de comprobarse que conducían bajo los efectos del alcohol, podrían recibir una multa administrativa.

Además, estacionarse en lugares no permitidos o cercanos a cuerpos de agua representa una falta al reglamento local, lo que también podría derivar en sanciones económicas. No obstante, al no haberse registrado víctimas ni daños a terceros, es probable que el caso se mantenga únicamente en el ámbito administrativo.

Aunque en esta ocasión la pareja salió con vida, el percance refleja un riesgo latente en una de las zonas turísticas más concurridas del Estado de México.