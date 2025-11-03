Productor de Hollywood es condenado por la muerte de una modelo y su amiga; las drogó y las abandonó

El productor de Hollywood David Pearce fue sentenciado a cadena perpetua por el asesinato de la modelo Christy Giles, y de su amiga Hilda Marcela Cabrales-Arzola, además de múltiples agresiones sexuales cometidas durante varios años en Los Ángeles, Estados Unidos.

La Fiscalía del Condado confirmó que Pearce también deberá registrarse de por vida como delincuente sexual, luego de que en 2021, las víctimas fueron abandonadas inconscientes en dos hospitales distintos.

¿Quién es David Pearce y de qué lo acusan?

David Brian Pearce, de 42 años, era conocido por sus fiestas privadas y círculos vinculados al espectáculo en Hollywood. Aunque se hacía llamar “productor”, su historial estaba lleno de señalamientos por presunto abuso, consumo de drogas y comportamiento violento contra mujeres.

Recientemente, un jurado lo declaró culpable de dos cargos de homicidio en primer grado, además de:



Tres cargos de violación con uso de fuerza

Dos cargos de penetración sexual forzada

Un cargo de sodomía con violencia

Un cargo de violación de una mujer inconsciente

Las agresiones corresponden a siete víctimas distintas entre 2005 y 2021, quienes testificaron durante el juicio y relataron los patronos de abuso.

Hollywood producer David Brian Pearce just got 146 years to life for drugging, assaulting, and causing the overdose deaths of model Christy Giles and architect Hilda Cabrales. 😳 Justice served predators like this deserve every year they get. 💔 pic.twitter.com/Rblpl6qec4 — SilentOrbit (@silentblossom_) October 31, 2025

Caso Christy Giles y Hilda Cabrales: ¿qué se sabe del crimen?

El 13 noviembre de 2021, Pearce y su coacusado, Brant Osborn, conocieron a las jóvenes Christy e Hilda Marcela, en una fiesta dentro de un almacén en East LA.

Horas después, las mujeres fueron llevadas al departamento de Pearce en Beverly Hills. Según la investigación, el productor les administró GHB, conocida como la “droga de violación”, y fentanilo, provocándoles una sobredosis.

Hilda intentó pedir ayuda: llamó a un servicio de transporte privado para irse del lugar, pero nunca logró salir. Fue hasta 11 horas después cuando Giles fue abandonada sin vida en un hospital, y 90 minutos después Cabrales fue dejada en otro centro médico, donde murió 11 días después.

Por otra parte, el coacusado Brant Osborn, señalado de ayudar a Pearce a encubrir los hechos, aún no ha recibido sentencia.

El jurado no logró un veredicto unánime sobre los cargos de encubrimiento de homicidio, por lo que se programó un nuevo juicio, con una audiencia previa fijada para el 18 de noviembre.