¿Se le fue la reversa? Automóvil queda colgado del último piso de estacionamiento en Naucalpan

¡Emergencia en Edomex! En redes sociales se difundieron imágenes de cómo un automóvil quedó suspendido del tercer piso de un estacionamiento de una plaza comercial de Naucalpan.

Primeros reportes indican que el chófer presuntamente confundió la reversa, y terminó impactándose con la barda de concreto, por lo que la parte delantera del vehículo quedó suspendida en el aire.

Hasta el momento, las autoridades han establecido un perímetro de seguridad ante el riesgo de que el auto ceda por el peso y golpee contra el concreto. No se reportan personas lesionadas, aunque los equipos continúan trabajando con precaución para retirar la unidad.

¿Qué se sabe del accidente en Edomex?

Aunque las imágenes han generado comentarios de burla en redes sociales, las autoridades mantienen trabajos en la zona, ya que en caso de que la unidad llegara a caer, no solo quedaría completamente destrozada, sino que también algún peatón podría resultar afectado.

Este tipo de percances en estacionamientos de centros comerciales no es aislado. En distintas ciudades del país se han registrado casos en los que conductores, al maniobrar en pisos elevados, confunden la palanca de cambios o calculan mal las distancias, lo que pone en peligro a los conductores, como a terceros.

Recomendaciones a la hora de manejar en vialidades

Conducir con seguridad es fundamental para evitar accidentes y garantizar que tanto conductores como peatones lleguen a su destino salvo y sanos. De acuerdo con el Gobierno de México, estas son algunas recomendaciones para conducir de manera segura:

