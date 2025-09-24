¿En qué lugar de México es más barata la gasolina hoy? Precio 24 de septiembre

Planificar tus gastos de movilidad y encontrar la opción más económica para llenar el tanque es clave para tu bolsillo. En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrecemos el reporte actualizado del precio de la gasolina en México hoy, miércoles 24 de septiembre.

Aquí te presentamos el costo promedio a nivel nacional y el desglose en algunas de las ciudades más importantes del país, como la Ciudad de México (CDMX), el Estado de México (Edomex), Guadalajara y Monterrey, para que tomes la mejor decisión al momento de cargar combustible.

Precio promedio del litro de gasolina en México hoy 24 de septiembre

Gasolina Regular: $23.44 pesos por litro

$23.44 pesos por litro Gasolina Premium: $25.79 pesos por litro

$25.79 pesos por litro Diésel: $26.17 pesos por litro

Precios del gas natural vehicular hoy 24 de septiembre

Mínimo por litro: $10.99 pesos

$10.99 pesos Promedio por litro: $12.55 pesos

$12.55 pesos Máximo por litro: $13.99 pesos

¿En cuánto está la gasolina en la CDMX hoy 24 de septiembre?

Gasolina Regular: $23.47 pesos por litro

$23.47 pesos por litro Gasolina Premium: $25.60 pesos por litro

$25.60 pesos por litro Diésel: $25.86 pesos por litro

¿En cuánto está la gasolina en Edomex hoy 24 de septiembre?

Gasolina Regular: $23.60 pesos por litro

$23.60 pesos por litro Gasolina Premium: $25.25 pesos por litro

$25.25 pesos por litro Diésel: $25.72 pesos por litro

El municipio donde se encuentra la gasolina Magna más cara es en Coatepec Harinas, con un precio de 24.31 pesos por litro, mientras que el más barato es Malinalco con precio de 16.13 pesos.

¿En cuánto está la gasolina en Jalisco hoy 24 de septiembre?

Gasolina Regular: $23.92 pesos por litro

$23.92 pesos por litro Gasolina Premium: $26.23 pesos por litro

$26.23 pesos por litro Diésel: $26.19 pesos por litro

¿En cuánto está la gasolina en Nuevo León hoy 24 de septiembre?

Gasolina Regular: $23.66 pesos por litro

$23.66 pesos por litro Gasolina Premium: $27.13 pesos por litro

$27.13 pesos por litro Diésel: $25.86 pesos por litro

¿En cuánto está la gasolina en Torreón hoy 24 de septiembre?

Gasolina Regular: $21.47 pesos por litro

$21.47 pesos por litro Gasolina Premium: $21.86 pesos por litro

$21.86 pesos por litro Diésel: $23.80 pesos por litro

¿En qué lugar de México es más barata la gasolina hoy?

Según los datos reportados a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Torreón se mantiene como la zona más económica para la gasolina regular, con un precio de $21.47 pesos por litro. En contraste, Guadalajara, Jalisco, presenta el costo más alto entre las ciudades analizadas, con la gasolina regular cotizando en $23.66 pesos por litro.

Hoy No Circula para este miércoles 24 de septiembre

Si vives en la Zona Metropolitana del Valle de México, es vital que revises las restricciones del programa Hoy No Circula. Para este miércoles 24 de septiembre, los autos que deben quedarse en casa son:



Placas: 3 y 4

3 y 4 Holograma: 1 y 2

1 y 2 Engomado: Rojo