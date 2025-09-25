Precios de la gasolina hoy, 25 de septiembre: ¿Dónde te conviene más llenar el tanque?

Planificar tus gastos de movilidad y encontrar la opción más económica para llenar el tanque es clave para tu bolsillo. En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrecemos el reporte actualizado del precio de la gasolina en México hoy, jueves 25 de septiembre.

Aquí te presentamos el costo promedio a nivel nacional y el desglose en algunas de las ciudades del país, como la Ciudad de México (CDMX), el Estado de México (Edomex), Mazatlán y Tula para que tomes la mejor decisión al momento de cargar combustible.

Precio promedio del litro de gasolina en México hoy 25 de septiembre

Gasolina Regular : $23.50 pesos por litro

: $23.50 pesos por litro Gasolina Premium : $25.80 pesos por litro

: $25.80 pesos por litro Diésel: $26.17 pesos por litro

Precios del gas natural vehicular hoy 25 de septiembre

Mínimo por litro: $10.99 pesos

por litro: $10.99 pesos Promedio por litro: $12.55 pesos

por litro: $12.55 pesos Máximo por litro: $13.99 pesos

¿En cuánto está la gasolina en la CDMX hoy?

Gasolina Regular : $23.48 pesos por litro

: $23.48 pesos por litro Gasolina Premium : $25.60 pesos por litro

: $25.60 pesos por litro Diésel: $25.86 pesos por litro

¿En cuánto está la gasolina en Edomex hoy?

Gasolina Regular : $23.60 pesos por litro

: $23.60 pesos por litro Gasolina Premium : $25.25 pesos por litro

: $25.25 pesos por litro Diésel: $25.72 pesos por litro

¿En cuánto está la gasolina en Mazatlán hoy?

Gasolina Regular : $22.84 pesos por litro

: $22.84 pesos por litro Gasolina Premium : $23.27 pesos por litro

: $23.27 pesos por litro Diésel: $24.46 pesos por litro

¿En cuánto está la gasolina en Tula, Hidalgo, hoy?

Gasolina Regular : $22.79 pesos por litro

: $22.79 pesos por litro Gasolina Premium : $22.96 pesos por litro

: $22.96 pesos por litro Diésel: $24.37 pesos por litro

¿En qué lugar de México es más barata la gasolina hoy?

Según los datos reportados a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Tula, Hidalgo, se mantiene como una de las zonas más económicas para la gasolina regular hoy, con un precio de $22.79 pesos por litro. En contraste, Edomex presenta el costo más alto entre las ciudades analizadas, con la gasolina regular cotizando en $23.60 pesos por litro.

Hoy No Circula para este jueves 25 de septiembre

Si vives en la Zona Metropolitana del Valle de México, es vital que revises las restricciones del programa Hoy No Circula. Para este jueves 25 de septiembre, los autos que deben quedarse en casa son:



Placas : 1 y 2

: 1 y 2 Holograma : 1 y 2

: 1 y 2 Engomado: Verde