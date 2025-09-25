¿Cuándo será obligatorio activar el MTU? Fechas clave para el nuevo límite de transferencias bancarias

El Monto Transaccional del Usuarios o MTU, es un nueva medida de seguridad, en la que los mexicanos deberán marcar un límite máximo para sus transferencias electrónicas SPEI, pagos CoDi, entre otros, pero ¿cuándo será obligatorio tenerlo?

La medida busca reforzar la seguridad de las operaciones bancarias para evitar los fraudes bancarios o movimientos no autorizados.

¿Cuándo será obligatorio activar el MTU? Calendario con fechas clave

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) estableció las fechas clave para que las y los usuarios activen el Monto Transaccional del Usuario en sus aplicaciones bancarias.

Antes del 30 de septiembre de 2025 : Los usuarios deben configurar el MTU de forma voluntaria.

: Los usuarios deben de forma voluntaria. A partir del 1 de octubre 2025 : Los bancos en México estarán obligados a habilitar la opción para activarlo en sus aplicaciones.

: Los estarán obligados a habilitar la opción para en sus aplicaciones. Desde el 1 de enero 2026: El uso del MTU será obligatorio para los usuarios. En caso de no hacerlo, el banco pondrá un límite automático.



Recuerda que la medida de seguridad impactará en las operaciones bancarias que se realicen a través de las plataformas digitales de los bancos, por lo que aplicará en las transferencias SPEI, pagos CoDi, cargos automáticos y pagos de servicios.

¿Cómo activar el monto límite para transferencias bancarias?

Para activar el Monto Transaccional del Usuario, lo único que tienes que hacer es ingresar a tu aplicación de banco con tu usuario y contraseña, o datos biométricos, y sigue estos sencillos pasos:

Ve a “Configuración”

Elige “Límite de operaciones”

Selecciona el monto máximo por operación; puede ser por día o mes.

por operación; puede ser por día o mes. Confirma con tu clave, token o código de verificación, y ¡listo!



Al concluir estos pasos, la aplicación de banco te notificará que el cambio fue exitoso, por lo que los nuevos límites serán aplicados en tus próximas operaciones bancarias.

Consecuencias de no activar el MTU en tu aplicación de banco

¡Atención, mexicanos! El no activar el MTU en tu aplicación bancaria NO tendrá una sanción económica; sin embargo, el no hacerlo antes del 1 de octubre 2025, la institución financiera impondrá un límite automático que oscila entre los $12 mil 800 pesos.