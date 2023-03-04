Autos con Hoy No Circula en CDMX y Edomex para el sábado 4 de marzo
Este sábado 4 de Marzo vuelve a la normalidad el Hoy No Circula tras activarse el plan de contingencia ambiental la semana pasada por el gobierno de la CDMX.
Este sábado 4 de marzo el calendario del Hoy No Circula muestra los autos que no podrán transitar por la Ciudad de México (CDMX) y la zona del Estado de México (EDOMEX), en esta ocasión serán los que tienen holograma 1, específicamente con terminaciones 1, 3, 5, 7 y 9; así como todos los que poseen holograma 2.
Por otra parte, las restricciones aplican desde las 5:00 hasta las 22:00 horas del sábado 4 de marzo de 2023; esta medida será vigente en las 16 alcaldías de la CDMX y los 18 municipios del Edomex.
¿Qué pasa si me agarran en el Hoy No Circula del sábado?
La legislación de la Ciudad de México establece que debes pagar la cantidad de dos mil pesos. En el caso del Estado de México la multa es menor, pues será de mil 900 pesos.
De ignorar el castigo, las autoridades tienen la facultad de remitir el vehículo a un depósito vehicular y el monto podría ascender.
¿Cómo funciona el Hoy No Circula en CDMX y Edomex los sábados?
La Secretaría del Medio Ambiente distribuye el Hoy No Circula conforme al último número de la placa en autos de la CDMX y el Edomex e influye la selección de los números par e impar para elegir qué sábado pueden transitar.
Para los autos con holograma 1, terminación 1, 3, 5, 7 y 9, los días de descanso son el primer y tercer sábado del mes. En cambio, los que tienen terminación 0, 2, 4, 6 y 8 lo harán el segundo y cuarto sábado.
Para el Estado de México las restricciones están vigentes en los siguientes municipios:
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chicoloapan
- Ecatepec de Morelos
- Ixtapaluca
- Huixquilucan
¿Qué autos están exentos del programa Hoy No Circula?
Los autos que cuentan con los hologramas “00” y “0” están exentos de la restricción; sin embargo, también hay otros vehículos que no están obligados descansar.
- Autos de servicios médicos, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil y servicios urbanos.
- Autos que no emitan contaminantes derivados de la combustión, por ejemplo, que utilicen energía solar o eléctrica.
- Autos de transporte escolar con su debida acreditación.
- Las carrozas, cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios que se encuentren en servicio.
- Autos que transporten a personas discapacitadas
- Autos en los que se manifiesta o se acredite una emergencia médica.
- El servicio público federal de transporte de pasajeros.