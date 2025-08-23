Logo InklusionSitio accesible
¿Cómo va el Metro CDMX hoy 23 de agosto 2025?

Consulta nuestras actualizaciones sobre el avance de trenes de las 12 líneas del Metro CDMX y no tengas contratiempos en tus actividades de fin de semana.

Escrito por: Ollinka Méndez
¡No llegues tarde! Consulta el avance del Metro CDMX hoy 23 de agosto 2025
Traemos para ti el minuto a minuto del avance del Metro CDMX.|Metro CDMX

Anticipa tus viajes con nuestras actualizaciones sobre el avance de las 12 líneas del Metro CDMX este sábado 23 de agosto 2025 y no llegues tarde a tus actividades.

EN VIVO

El Metro CDMX comienza sus operaciones

CDMXMetro CDMX

