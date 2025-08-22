Metro CDMX hoy 22 de agosto: Se implementa marcha de seguridad en seis Líneas, ¿cuáles son?
No te pierdas las actualizaciones más relevantes del Metro CDMX para este viernes 22 de agosto, para que puedas tomar precauciones en tu camino.
Estas son las actualizaciones más relevantes del Metro CDMX para este viernes 22 de agosto Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el minuto a minuto del avance de trenes del transporte para que evites llegar tarde a tus destinos. ¡Tómalo en cuenta!
Metro EN VIVO
Línea 8 con importantes retrasos
Terminal Línea 8, Metro Constitución de 1917, presenta un retraso importante, tiempos de espera de más de 20 minutos, imposible abordar, comienza caos en andenes y te recomendamos evitar la línea en la medida de lo posible.
Terminal línea 8, Metro Constitución de 1917 presenta un retraso importante tiempos de espera de más de 20 minutos, imposible abordar, comienza caos en andenes, eviten la línea en la medida de lo posible @ClaraBrugadaM @AdrianRubalcava @OVIALCDMX Ayuda por favor! 🙏 pic.twitter.com/pnCR3bCGi0— Rodo (@rodosbarrio) August 22, 2025
¡Caos en la Línea 3! Más de 10 minutos sin trenes
En redes sociales usuarios señalan y piden al Metro CDMX que haga algo respecto al avance de trenes de la Línea 3, pues llevan más de 10 minutos esperando a que pase uno y el espacio se encuentra en su máxima capacidad.
Otra vez línea 3? @Claudiashein @ClaraBrugadaM @AdrianRubalcava ya hagan algo por favor!!! Y ni digan que s la lluvia por qué no está lloviendo, más de 10 minutos sin trenes pic.twitter.com/Z3buVw4EWF— Roberto Pablo (@hrobertopablo) August 22, 2025
Tren detenido en Bellas Artes, Línea 2
Usuarios comentan que el tren de la Línea 2 con dirección Tasqueña se detuvo en Bellas Artes y el Metro CDMX comenta que es a causa de la marcha de seguridad por la lluvia que se presenta en la ciudad.
Tren lleva más de 15 minutos parado en Línea 3
Usuarios comentan que llevan más de 15 minutos parados en Centro Médico, dirección Indios Verdes de la Línea 3; sin embargo, señalan que del otro lado hay mucha gente parada y no pasa ningún tren.
“La circulación de los trenes en la Línea 3 se realiza bajo marcha de seguridad debido a la lluvia en la zona”, respondió el Metro CDMX.
Desalojo en Línea 3
Esta mañana la estación Deportivo 18 de marzo, de la Línea 3 del Metro, fue desalojada. Presuntamente por una falla en el tren que quedó detenido por alrededor de 25 minutos.
Esta mañana la estación Deportivo 18 de marzo, de la Línea 3 del #MetroCDMX, fue desalojada.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 22, 2025
Presuntamente por una falla en el tren que quedó detenido por alrededor de 25 minutos 🚇 https://t.co/F7Cg2yqWK4 pic.twitter.com/ujBLmoirI1
Se implementa marcha de seguridad en seis estaciones
A causa de la lluvia, el Metro CDMX informa que se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 2, 3, 5, 8, 9 y B; esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Toma previsiones.
Comienza el servicio en el Metro CDMX este viernes
Inicia el servicio en el Metro CDMX. La temperatura en la CDMX será de una máxima de 25° y una mínima de 14°C. Toma en cuenta la probabilidad muy alta de lluvia, por lo que el servicio se verá afectado a lo largo del día.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 25° C Mín. 14° C. pic.twitter.com/ciBuY2vhfG— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 22, 2025