Metro CDMX hoy 22 de agosto: Se implementa marcha de seguridad en seis Líneas, ¿cuáles son?

Usuarios comentan que llevan más de 15 minutos parados en Centro Médico, dirección Indios Verdes de la Línea 3; sin embargo, señalan que del otro lado hay mucha gente parada y no pasa ningún tren.

“La circulación de los trenes en la Línea 3 se realiza bajo marcha de seguridad debido a la lluvia en la zona”, respondió el Metro CDMX.