Metro CDMX hoy 22 de agosto: Se implementa marcha de seguridad en seis Líneas, ¿cuáles son?

No te pierdas las actualizaciones más relevantes del Metro CDMX para este viernes 22 de agosto, para que puedas tomar precauciones en tu camino.

Seguridad
Escrito por: América López, Jennifer García
Estas son las actualizaciones más relevantes del Metro CDMX para este viernes 22 de agosto Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el minuto a minuto del avance de trenes del transporte para que evites llegar tarde a tus destinos. ¡Tómalo en cuenta!

Metro EN VIVO

Línea 8 con importantes retrasos

Terminal Línea 8, Metro Constitución de 1917, presenta un retraso importante, tiempos de espera de más de 20 minutos, imposible abordar, comienza caos en andenes y te recomendamos evitar la línea en la medida de lo posible.

¡Caos en la Línea 3! Más de 10 minutos sin trenes

En redes sociales usuarios señalan y piden al Metro CDMX que haga algo respecto al avance de trenes de la Línea 3, pues llevan más de 10 minutos esperando a que pase uno y el espacio se encuentra en su máxima capacidad.

Tren detenido en Bellas Artes, Línea 2

Usuarios comentan que el tren de la Línea 2 con dirección Tasqueña se detuvo en Bellas Artes y el Metro CDMX comenta que es a causa de la marcha de seguridad por la lluvia que se presenta en la ciudad.

Tren lleva más de 15 minutos parado en Línea 3

Usuarios comentan que llevan más de 15 minutos parados en Centro Médico, dirección Indios Verdes de la Línea 3; sin embargo, señalan que del otro lado hay mucha gente parada y no pasa ningún tren.

“La circulación de los trenes en la Línea 3 se realiza bajo marcha de seguridad debido a la lluvia en la zona”, respondió el Metro CDMX.

Desalojo en Línea 3

Esta mañana la estación Deportivo 18 de marzo, de la Línea 3 del Metro, fue desalojada. Presuntamente por una falla en el tren que quedó detenido por alrededor de 25 minutos.

Se implementa marcha de seguridad en seis estaciones

A causa de la lluvia, el Metro CDMX informa que se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 2, 3, 5, 8, 9 y B; esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Toma previsiones.

Comienza el servicio en el Metro CDMX este viernes

Inicia el servicio en el Metro CDMX. La temperatura en la CDMX será de una máxima de 25° y una mínima de 14°C. Toma en cuenta la probabilidad muy alta de lluvia, por lo que el servicio se verá afectado a lo largo del día.

