¡Esto te interesa! Marchas CDMX que traerán caos en la metrópoli hoy 22 de agosto 2025
Llega con tiempo a tus actividades diarias al consultar nuestras actualizaciones sobre marchas CDMX, bloqueos y alternativas viales hoy 22 de agosto 2025.
Este viernes 22 de agosto de 2025, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) advierte de varias actividades que podrían afectar la circulación en la Ciudad de México. A lo largo del día, habrá un total de 6 concentraciones, una rodada de motociclistas y una de ciclistas, además de 15 eventos de esparcimiento.
Aquí te detallamos las movilizaciones más importantes para que tomes tus precauciones.
Rodadas motociclistas
* 20:30 horas: El grupo “Arrancones Tláhuac” comenzará una rodada en la Alameda del Sur.
Rodadas ciclistas
* 8:00 horas: Un grupo de ciclistas saldrá del Monumento a la Revolución con destino a la caseta Peñón Texcoco.
Concentraciones HOY
* 7:30 horas: La Unión de Técnicos y Profesionistas Petroleros se manifestará en la Torre de Pemex, en la alcaldía Miguel Hidalgo.
* 12:00 horas: El Colectivo ‘La Comuna 4:20' se reunirá en los parques Francisco Primo de Verdad y Louis Pasteur, en la alcaldía Cuauhtémoc, para exigir espacios de consumo de cannabis.
Para evitar contratiempos, es recomendable que tomes en cuenta estas actividades al planear tus traslados por la ciudad.