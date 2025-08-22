¡Esto te interesa! Marchas CDMX que traerán caos en la metrópoli hoy 22 de agosto 2025

Este viernes 22 de agosto de 2025, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) advierte de varias actividades que podrían afectar la circulación en la Ciudad de México. A lo largo del día, habrá un total de 6 concentraciones, una rodada de motociclistas y una de ciclistas, además de 15 eventos de esparcimiento.

Aquí te detallamos las movilizaciones más importantes para que tomes tus precauciones.