7 de 13 detenidos no fueron imputados por asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz

Siete de los 13 detenidos presuntamente implicados en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), tuvieron audiencias penales este viernes, pero ninguno fue imputado por la doble ejecución.

En el Reclusorio Norte fueron vinculados a proceso Sandra “N”, Abraham “N”, David “N” y Joshua Raziel “N”, por delitos contra la salud, ya que presuntamente les fue asegurada droga al momento de su captura.

En los juzgados del Reclusorio Oriente, también un juez de la Ciudad de México vinculó a proceso a Francisco “N” y Norma “N” por posesión de cartuchos exclusivos de las fuerzas armadas y delitos contra la salud, en la modalidad de narcotráfico.

Mientras que en una audiencia más Arturo “N” fue acusado por falsificación de documentos y contra la salud, se le impuso prisión preventiva y su situación jurídica se determinará el miércoles.