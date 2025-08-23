Sacaron a hombre de su casa para secuestrarlo en Naucalpan y se lo llevan en su auto

Un hombre fue víctima de secuestro tras ser sacado por la fuerza de su propia casa en el municipio de Naucalpan, Estado de México (Edomex), pero al llevárselo en un automóvil, este se descompuso y logró escapar.

La investigación iniciada ante la Fiscalía General de Justicia estatal determinó la participación de una mujer llamada Sonia López Nieto, quien tras ser detenida fue sentenciada.

Víctima de secuestro en Naucalpan fue subida a su auto para llevársela

Las investigaciones realizadas por la Fiscalía del Estado de México precisaron que el 9 de octubre del 2023, un hombre estaba junto con dos de sus familiares al interior de su domicilio ubicado en la colonia Valle Dorado, en la colonia San Rafael Chamapa, lugar al que ingresaron dos personas armadas.

Los implicados amenazaron a la víctima y la obligaron a subir a un vehículo de su propiedad, mismo que se encontraba en el patio de la vivienda, en el cual lo privaron de la libertad con la finalidad de trasladarlo hasta otro punto de la zona.

De acuerdo con la indagatoria, antes de huir, los implicados exigieron a los familiares del hombre una suma económica a cambio de dejarlo en libertad.

Hombre secuestrado en Naucalpan escapó tras descomponerse vehículo

Sonia López Nieto se encontraba al exterior de la vivienda junto con otro individuo, desde donde realizaron labores de vigilancia y después, junto con sus cómplices, huyeron.

Cuadras más adelante, mientras viajaban en el vehículo con el hombre secuestrado, la unidad se descompuso, por lo cual se detuvieron, situación que aprovechó la víctima para escapar y pedir ayuda.

Encarcelan a mujer por secuestro en Naucalpan hace dos años

La mujer y tres personas más intervinieron en este secuestro registrado en el mes de octubre de 2023 en la región de Naucalpan, de acuerdo con el informe de la Fiscalía del Estado de México.

Una vez que se tuvo conocimiento de estos hechos, el Agente del Ministerio Público inició los trabajos de investigación que permitieron identificar a Sonia López Nieto como responsable en los hechos, por ello fue detenida en cumplimiento a una orden de aprehensión, por lo que fue ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla.

Un juez determinó sentenciarla a 55 años de prisión por su participación en el delito de secuestro, así como una multa de 466 mil 830 pesos y la cantidad de 58 mil 500 pesos como reparación del daño, en tanto que fueron suspendidos sus derechos políticos y civiles.

