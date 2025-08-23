Marchas hoy 23 de agosto en CDMX: Puntos afectados por concentraciones | Cierre en Paseo de la Reforma
¡Que no te sorprendan! Estas son las concentraciones y marchas hoy en CDMX que se tienen previstas para este sábado 23 de agosto de 2025.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte en tiempo real la información acerca de los horarios, las rutas y los puntos más afectados por cada una de las marchas hoy en CDMX.
En este minuto a minuto EN VIVO te enterarás de qué vialidades pueden resultar afectadas, así como cuál es la alternativa vial, todo para que te sea más fácil planear tu camino durante este cuarto sábado de agosto en la capital del país.
Evento deportivo en Pino Suárez y José María Izazaga
El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México, señala evento deportivo sobre Pino Suárez y José María Izazaga, en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc; la alternativa vial es la avenida 5 de febrero.
Evento deportivo con vanguardia sobre Pino Suárez y José María Izazaga, colonia Centro
Alternativa vial: 5 de Febrero.
📹 #OjosDeLaCiudad#C5OjosDeLaCDMX pic.twitter.com/4YefgjE0BT
Cierres a la circulación sobre Paseo de la Reforma
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informa que consideres los cierres a la circulación sobre Av. Paseo de la Reforma, entre la Glorieta del Ángel de la Independencia y la Glorieta de La Diana Cazadora en ambos sentidos, así como Florencia a partir de la avenida Chapultepec; esto a partir de las 04:00 a las 15:30 horas.
Hoy sábado considera cierres a la circulación sobre Av. Paseo de la Reforma, entre la Glorieta del Ángel de la Independencia y la Glorieta de La Diana Cazadora en ambos sentidos, así como Florencia a partir de Av. Chapultepec, de las 04:00 a las 15:30 horas.
CDMX hoy: estas son las marchas, rodadas ciclistas y eventos para este sábado 23 de agosto de 2025
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México ha informado que se espera 1 marcha, 7 concentraciones y 24 eventos de esparcimiento, a lo largo del día. Algunas podrían generar afectaciones viales en zonas clave del Centro Histórico, Reforma, Insurgentes y otras vialidades primarias.
Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este sábado 23 de agosto en la Ciudad de México.
🔎 Ingresa a: https://t.co/eeUwshcBIt pic.twitter.com/B1DgyjO4ug