VIDEO: Hombre armado con machete es detenido en Paraguay; amenazó al chofer de un autobús

Un hombre que aparentaba estar bajo los efectos de las drogas quedó detenido en la ciudad de Luque, Paraguay, después de varios episodios de violencia que alarmaron a los vecinos y conductores del barrio. El sujeto, quien portaba un machete, usaba el arma blanca para amenazar y provocar temor en las personas que transitaban por la zona.

VIDEO: Sujeto con machete agrede a autobús de pasajeros en Paraguay

Las cámaras instaladas en el barrio Primavera, de la ciudad paraguaya, junto con grabaciones realizadas por vecinos, captaron las agresiones del hombre, quien frecuentemente ronda el vecindario causando zozobra. Las imágenes captadas el 29 de septiembre de 2025 muestran claramente el comportamiento intimidante del sujeto, que generó preocupación en la comunidad local.

En uno de los incidentes más preocupantes, el hombre armado con un machete se plantó frente a un autobús público y amenazó al chofer. Por seguridad, el conductor decidió no descender del vehículo para proteger su integridad y la de los pasajeros, con lo que evitó un enfrentamiento directo con el agresor.

En las imágenes es posible ver cómo el hombre se coloca al frente de la unidad de transporte. Al ver que no obtiene respuesta del interior, se hace a un lado, pero usa su arma blanca contra la carrocería y las ventanas del camión, el cual acelera y se aleja del peligro.

😳 ¡Con un machete en la mano paró un colectivo!



♦️ Detuvieron al hombre que perpetró el hecho por generar disturbios y amenazas a un chofer y a transeúntes



♦️ Aparentemente estaba en estado etílico.



📍 Pasó en el barrio Primavera de Luque.



📱 Seguinos en nuestro canal de… pic.twitter.com/rO135impn1 — NPY Oficial (@npyoficial) October 1, 2025

Vecinos denuncian y policía detiene al hombre con machete en Paraguay

Después de que el sujeto insultó y amenazó a varios vecinos cansados de la situación, llamaron a la policía para denunciar los hechos.

Agentes de la Comisaría Tercera acudieron al lugar y lograron reducir al hombre, quien se resistió mostrando mucha violencia durante la detención. Finalmente, el agresor fue detenido, lo que alivió la tensión generada en la zona.

