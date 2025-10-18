Acribillan a dos amigos en la GAM; uno murió con 18 años y el otro lucha por sobrevivir

Un ataque armado directo contra dos jóvenes amigos en la colonia Tablas de San Agustín, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), dejó un saldo trágico: un joven de 18 años perdió la vida y su acompañante, de 27, resultó gravemente herido.

Gracias a un cerco virtual implementado por las cámaras del C2 Norte, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), tres presuntos responsables fueron detenidos minutos después en posesión de un arma de fuego.

¿Qué pasó en Tablas de San Agustín? Así fue el ataque a jóvenes en la GAM

La agresión ocurrió en el cruce de las calles Ángel Albino Corzo y Norte 58. De acuerdo con el testimonio del sobreviviente, él se encontraba platicando con su amigo en la vía pública cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta de salto color amarillo se les aproximaron y, sin mediar palabra, les dispararon directamente para después huir sobre la avenida San Juan de Aragón.

Mientras los servicios de emergencia atendían a las víctimas, los operadores del C2 Norte iniciaron una “cacería virtual”. A través de las cámaras de videovigilancia, siguieron la ruta de escape de la motocicleta amarilla y ubicaron en tiempo real a los presuntos responsables, alertando a los policías en campo.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | Resultado de un cerco virtual, efectivos de la #SSC detuvieron a tres posibles responsables de lesionar a dos personas con disparos de arma de fuego, en calles de @TuAlcaldiaGAM.



— SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 18, 2025

Persecución por balacera en la GAM deja tres detenidos

Con la ubicación precisa proporcionada por el C2, los oficiales interceptaron a los sospechosos en la avenida Gran Canal y Villa de Ayala, en la colonia San Felipe de Jesús. En el lugar, observaron a los sujetos presuntamente intercambiando bolsitas de marihuana por dinero, por lo que procedieron a detenerlos.

Fueron arrestados tres hombres de 26, 25 y 21 años. Al realizarles una revisión, les aseguraron un arma de fuego corta con siete cartuchos útiles y dos motocicletas (una amarilla con negro y otra blanca).

Muere víctima del ataque en el hospital

Los dos jóvenes heridos fueron trasladados a un hospital por paramédicos. Horas más tarde, se confirmó la lamentable noticia: el joven de 18 años había fallecido a causa de las heridas de bala.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y su probable participación en el homicidio y las lesiones.

