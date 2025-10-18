Marchas CDMX: ¡Ojo en Pase de la Reforma! Hay cierre de carriles centrales
¡Que no se te haga tarde! Planea tu ruta y activadas de hoy sábado 18 de octubre; consulta nuestro minuto a minuto sobre marchas CDMX este sábado.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México ha emitido un aviso crucial para los habitantes y visitantes de la capital, detallando la extensa agenda de actividades sociales, marchas CDMX y actividades de esparcimiento programadas para este sábado 18 de octubre de 2025. Con el objetivo de facilitar la planificación de trayectos y evitar contratiempos, las autoridades exhortan a la ciudadanía a tomar en cuenta los siguientes eventos que impactarán la movilidad urbana.
La jornada sabatina se perfila con una alta concentración de actividades, incluyendo una marcha central, 10 concentraciones, seis rodadas de motociclistas, cinco rodadas ciclistas y un total de 27 eventos de esparcimiento. Esta diversidad de manifestaciones y reuniones exigirá precaución y la búsqueda de rutas alternas para quienes circulen por la capital.
EN VIVO
Cierre total en calle Valentín Gómez Farías
Se reporta el cierre total de la circulación en la calle Valentín Gómez Farías debido a la presencia de manifestantes, afectando la zona de su cruce con la Avenida Insurgentes. La vía de desvío recomendada es la Avenida México-Tenochtitlan.
#PrecauciónVial | Manifestantes cierran la circulación de Valentín Gómez Farías a la altura de Av. Insurgentes. #AlternativaVial Av. México-Tenochtitlan pic.twitter.com/vKZxM8FPft— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 18, 2025
Cierre de carriles centrales de Avenida Paseo de la Reforma
El tráfico en los carriles centrales de Avenida Paseo de la Reforma se encuentra suspendido en este momento. El cierre afecta el tramo que va desde la columna del Ángel de la Independencia hasta la Glorieta del Ahuehuete. Como ruta alterna para los conductores, se sugiere utilizar la Avenida Chapultepec.
#PrecauciónVial | Cerrada la circulación de carriles centrales de Av. Paseo de la Reforma entre Ángel de la Independencia a Glorieta del Ahuehuete.#AlternativaVial Av. Chapultepec. pic.twitter.com/mY6r9mEJIZ— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 18, 2025
Presencia de manifestantes en la Plaza de la República
Se ha reportado la concentración de manifestantes en la Plaza de la República, donde están organizando sus columnas de marcha cerca de la calle Miguel Ramos Arizpe, en la alcaldía Cuauhtémoc. Para evitar congestionamientos en la zona, se recomienda a los automovilistas utilizar la Avenida Insurgentes como alternativa vial.
10:15 #PrecauciónVial | Cerrada la circulación de Plaza de la República a la altura de Miguel Ramos Arizpe, alcaldía Cuauhtémoc, por manifestantes.#AlternativaVial Av. Insurgentes. pic.twitter.com/fliKbkai21— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 18, 2025
Rodadas motociclistas
Adicionalmente, se espera una significativa afluencia de vehículos de dos ruedas. Una de las rodadas motociclistas iniciará a las 08:00 horas en la Alcaldía Cuauhtémoc, saliendo del Monumento a la Revolución y tomando rumbo hacia el Kartódromo de Sabaneta, en el Estado de México.
Las autoridades capitalinas subrayan la importancia de consultar la información detallada y actualizada de la SSC CDMX sobre estas actividades para evitar demoras y contratiempos en los traslados a lo largo del día. Se recomienda a la población planificar sus recorridos con antelación, particularmente en las zonas cercanas a los puntos de concentración y las rutas de las movilizaciones.
Concentraciones CDMX hoy
En cuanto a las concentraciones, se destacan dos puntos clave:
Alcaldía Venustiano Carranza: A primera hora, a las 08:00 horas, el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX) llevará a cabo una “Asamblea General Extraordinaria de Elecciones”. El punto de reunión será el Deportivo “Lázaro Cárdenas”, ubicado en H. Congreso de la Unión y Av. del Taller, Col. El Parque.
Alcaldía Cuauhtémoc: Al mediodía, a las 12:00 horas, el colectivo “La Comuna 4:20" convocó a una reunión en dos ubicaciones cercanas: el Parque “Francisco Primo de Verdad y Ramos” y el Jardín “Luis Pasteur”. Sus demandas se centran en solicitar la creación de espacios para el consumo de cannabis de forma regulada, así como la apertura de foros de diálogo político para exponer sus peticiones a los legisladores de la Ciudad de México, buscando fortalecer su presencia comunitaria.
Bloqueo vial en Congreso de la Unión
Hay un bloqueo vial en Congreso de la Unión, específicamente en el carril con dirección al norte, a la altura de Avenida del Taller, en la colonia El Parque, en la alcaldía Venustiano Carranza.
Las rutas sugeridas como alternativas son: Guillermo Prieto, Lázaro Pavia y Cucurpe.
⚠️🚫 Hallarás bloqueo sobre Congreso de la Unión, lado oriente con dirección al norte, y Av. Del Taller, colonia El Parque, @A_VCarranza.— C5 CDMX (@C5_CDMX) October 18, 2025
🔀 Alternativas viales: Guillermo Prieto, Lázaro Pavia y Cucurpe.#MovilidadCDMX #C5CorazónDeLaCDMX #OjosDeLaCiudad
Cierre vial en Viaducto Tlalpan
La circulación en Viaducto Tlalpan está cerrada a la altura de la calle Vicente Guerrero, en la colonia Chimal Coyoc, alcaldía Tlalpan, debido a la presencia de manifestantes.
La alternativa vial sugerida es Prolongación División del Norte.
08:25 #PrecauciónVial | Cerrada la circulación de Viaducto Tlalpan a la altura de calle Vicente Guerrero, colonia Chimal Coyoc, alcaldía Tlalpan, por manifestantes. #AlternativaVial Prolongación División del Norte. pic.twitter.com/nQa4SPWlWb— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 18, 2025
Marchas CDMX HOY 18 de octubre 2025
La única marcha formal registrada por las autoridades comenzará a las 10:30 horas en la Alcaldía Cuauhtémoc. En esta ocasión, el Partido Acción Nacional (PAN) realizará una movilización partiendo del emblemático Monumento a la Revolución y dirigiéndose hacia el Ángel de la Independencia.