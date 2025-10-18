Marchas CDMX: ¡Ojo en Pase de la Reforma! Hay cierre de carriles centrales

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México ha emitido un aviso crucial para los habitantes y visitantes de la capital, detallando la extensa agenda de actividades sociales, marchas CDMX y actividades de esparcimiento programadas para este sábado 18 de octubre de 2025. Con el objetivo de facilitar la planificación de trayectos y evitar contratiempos, las autoridades exhortan a la ciudadanía a tomar en cuenta los siguientes eventos que impactarán la movilidad urbana.

La jornada sabatina se perfila con una alta concentración de actividades, incluyendo una marcha central, 10 concentraciones, seis rodadas de motociclistas, cinco rodadas ciclistas y un total de 27 eventos de esparcimiento. Esta diversidad de manifestaciones y reuniones exigirá precaución y la búsqueda de rutas alternas para quienes circulen por la capital.

