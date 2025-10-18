Últimas noticias del Metro CDMX hoy 18 de octubre: problemas en Línea B y revisión de tren en Línea 3
EN VIVO
Retiro de persona ajena en Línea 2
¿Qué pasa en Línea 2? El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa sobre maniobras para retirar a una persona ajena al sistema en la Línea 2, que va de metro Taxqueña a metro Cuatro Caminos.
Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 2, después de realizar maniobras para retirar a una persona ajena al Sistema en zona de vías. Respeta la línea amarilla de seguridad y por ningún motivo bajes a las vías.— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 18, 2025
Recomendaciones para usuarios del Metro CDMX
En Fuerza Informativa Azteca te dejamos estas recomendaciones para que mejores tu experiencia a la hora de viajar en el Metro de la Ciudad de México:
- Planea tus trayectos: evita la hora pico si es posible y considera rutas alternas como RTP o Metrobús en zonas críticas (Hidalgo, Indios Verdes, Pantitlán)
- Prepárate para demoras (hasta +15 min). Los trenes vacíos están disponibles desde las terminales
- Reporta emergencias o situaciones de inseguridad: acude al personal del Metro o a la SSC.
- Mantente al tanto: síguelos en X (@MetroCDMX) para avisos en tiempo real.
Siguen los problemas en Línea B
¿Qué pasa en Línea B? Usuarios de redes sociales señalan que: “toda la puta semana con servicio horrible en la linea b, haciendo base, atascado y te vlv, y todavía hoy que no hay nada, sales con tus mamadas de base @MetroCDMX no mms”.
Toda la puta semana con servicio horrible en la linea b, haciendo base, atascado y te vlv, y todavía hoy que no hay nada, sales con tus mamadas de base @MetroCDMX no mms— Xavier Valencia (@Xavi_Or_Vl) October 18, 2025
Problemas en Línea B
¿Qué pasa en Línea B? Usuarios del Metro de la Ciudad de México reportan avance lento y detenciones en estaciones de la Línea B, que va de metro Ciudad Azteca a metro Buenavista.
No me digas que te vas a detener línea B porque la línea 3 está afectada — Viajero (@Viajero53535441) October 18, 2025
Revisión de tren en Línea 3
Ya casi 30 minutos hijos de la gran puta mmmm pic.twitter.com/ysxf6WSRpI— Zeusmar (@OfZeusMar) October 18, 2025
¿Qué pasa en el Metro hoy? El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa sobre la revisión de un tren en Línea 3.
Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 3, luego de realizar revisión a un tren. Permite el libre cierre de puertas así como descender del vagón antes de ingresar.— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 18, 2025
Inicio de operaciones del Metro CDMX hoy sábado 18 de octubre de 2025
Desde las 6:00 horas, el Metro CDMX inició operaciones en todas sus líneas. Se recuerda a los usuarios que la Línea 1 (de Pantitlán a Observatorio) ya ofrece servicio por completo, esto luego de permanece parcialmente cerrada debido a los trabajos de modernización entre las estaciones Observatorio y Salto del Agua.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 24° C Mín. 11° C. pic.twitter.com/B61cWyoZDh— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 18, 2025