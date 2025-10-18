Joven muere luego de derrapar su moto en calles de Coyoacán, mientras que en Circuito Interior se registró la volcadura de un auto, esto y más mientras usted dormía.

Trágico accidente en motocicleta en calles de Coyoacán

Una joven murió y otra resultó gravemente herida, luego de derrapar en la motocicleta en la que viajaban durante la madrugada de este sábado 18 de octubre de 2025, en calles de la Colonia Espartaco, alcaldía Coyoacán.

De acuerdo con algunos testigos presenciales, ambas mujeres se desplazaban a exceso de velocidad sobre Canal de Miramontes, prácticamente en la esquina con Aldebarán, cuando “perdieron el control” y derraparon varios metros antes de caer violentamente sobre el pavimento.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llegaron al lugar y solicitaron apoyo de paramédicos, que al arribar, el personal de emergencias se confirmó la muerte de una de las ocupantes, mientras que la otra fue trasladada a un hospital cercano y en estado grave.

La zona fue acordonada mientras peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) efectuaron el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes.

Vecinos del lugar lamentaron el hecho y advirtieron que ese tramo de Canal de Miramontes es frecuente escenario de accidentes debido a la velocidad y el pavimento resbaladizo.

Volcado de auto en Circuito Interior; no se reportan lesionados

En otro incidente vial ocurrido también este sábado, un auto particular volcó justo en el cruce de Paseo de las Jacarandas (Circuito Interior) y Sándalo, en la Colonia Santa María Insurgentes en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con reportes de la SSC, los ocupantes resultaron con lesiones leves y fueron atendidos en el sitio. Una grúa de la corporación reacomodó el vehículo y lo retiró minutos más tarde, restableciendo la circulación.

Choque entre Metrobús y auto particular en Venustiano Carranza

Durante la madrugada, un auto particular y una unidad del Metrobús chocaron en el cruce del Eje 1 y Grabados, en la alcaldía Venustiano Carranza.

Paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) atendieron a cuatro personas lesionadas, todas con heridas leves. Según los primeros informes, los semáforos del cruce no estaban funcionando al momento del impacto, lo que pudo haber provocado el accidente.

Policías de la SSC realizaron cortes a la circulación para evitar más percances. Estos hechos sucedieron mientras usted dormía, y reavivan la preocupación por el aumento de accidentes viales en la Ciudad de México, muchos relacionados con exceso de velocidad, fallas en semáforos o condiciones del asfalto; ¿deberían endurecerse las sanciones para reducir estos percances?