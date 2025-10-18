Así fue el megaoperativo relámpago para capturar a “El Barca”, jefe de plaza en Zacatecas

En un “movimiento relámpago” que sacudió la sierra sur de Zacatecas, fuerzas federales y estatales detuvieron a Juan Guadalupe “N”, alias “El Barca”, señalado como un objetivo prioritario y presunto jefe de plaza de una organización criminal que opera en la región.

La captura se realizó durante un fuerte despliegue operativo en el municipio de Tabasco, donde también fueron detenidas otras 10 personas; además, durante la acción, se aseguró un arsenal de alto poder, droga y equipo táctico.

Operativo “relámpago” en Tabasco, Zacatecas: Así cayó “La Barca”

La operación se ejecutó el pasado 17 de octubre, tras intensos trabajos de inteligencia coordinados entre la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía Estatal. Horas antes de confirmarse la captura, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ) había emitido un comunicado alertando a la población sobre un “fuerte despliegue operativo” en la zona, pidiendo mantener la calma y colaborar con las autoridades.

“Hace unos momentos, personal de la Fiscalía General de Justicia en compañía de Fuerzas Estatales y Federales, dieron inicio a un fuerte despliegue operativo en las inmediaciones del municipio de Tabasco, Zacatecas”, señaló la Fiscalía.

Fue en las inmediaciones del municipio de Tabasco donde las fuerzas de seguridad ubicaron y rodearon a Juan Guadalupe “N” y a su célula de diez acompañantes.

En #Zacatecas, la #GuardiaNacional y el #EjércitoMexicano en coordinación con la policía estatal de la entidad, durante el operativo de búsqueda y localización de grupos generadores de violencia, detuvieron a presunto jefe de plaza de un grupo delictivo, además de 10 personas y… pic.twitter.com/tDoEg463EM — Guardia Nacional (@GN_MEXICO_) October 18, 2025

Encuentran arsenal en locación de “El Barca”, en Zacatecas:

Durante la detención de “El Barca” y sus 10 cómplices, las autoridades aseguraron un arsenal considerable que demuestra la capacidad de fuego del grupo:



10 armas largas .

. Cientos de cartuchos de diversos calibres (aún por contabilizar).

de diversos calibres (aún por contabilizar). 1,380 envoltorios de presunta metanfetamina .

de presunta . 35 envoltorios y una planta de marihuana .

. Siete chalecos tácticos y siete portacargadores.

y siete portacargadores. Uniformes y un vehículo.

Tras leerles sus derechos, “El Barca” y los otros diez detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, junto con todo el material bélico y la droga asegurada. La Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) apoyó en la puesta a disposición, mientras la Guardia Nacional brindó seguridad periférica.

Las autoridades refrendaron su compromiso de continuar trabajando para inhibir las actividades de la delincuencia organizada y garantizar la paz en el estado.