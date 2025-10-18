Asaltos en Periférico Sur: Captan en VIDEO a rata tras atracar auto de lujo y robar dólares

Un sujeto que presuntamente participó en el asalto a mano armada contra el conductor de un vehículo de alta gama en Periférico Sur fue detenido tras una persecución coordinada por las cámaras y monitoristas de los Centros de Comando y Control (C2) Sur y Poniente.

El sospechoso, de 31 años, fue interceptado en la alcaldía Álvaro Obregón a bordo de la motocicleta en la que intentaba escapar, asegurándosele un arma de fuego y recuperando parte del botín.

A través de un video difundido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), se puede ver el seguimiento que se hizo en tiempo real, coordinado desde el C2 y que permitió la captura del presunto ladrón en calles de la Ciudad de México.

Asalto a mano armada en Periférico y San Jerónimo, CDMX

Los hechos ocurrieron en el cruce de Periférico Sur y la avenida San Jerónimo, en la colonia Puente Sierra, alcaldía Magdalena Contreras. El conductor de un automóvil de alta gama color blanco fue interceptado por dos sujetos.

Uno de los delincuentes lo amagó con una pistola y lo despojó de sus pertenencias, incluyendo 400 dólares en efectivo y unos lentes.

VIDEO: Así atraparon a la rata tras asaltar auto de lujo en CDMX

Tras cometer el atraco, los ladrones huyeron en direcciones distintas. Uno escapó a pie, cruzando un puente peatonal, mientras que el otro abordó una motocicleta color amarillo y huyó por los carriles laterales de Periférico en sentido contrario.

Con las características de la motocicleta, los operadores del C2 Sur y Poniente iniciaron un seguimiento videográfico en tiempo real, trazando la ruta del vehículo a través de las cámaras de la ciudad y coordinando a las patrullas en campo. El video muestra cómo el sospechoso incluso ingresa a un domicilio para intentar ocultarse, pero al verse descubierto, vuelve a salir en la moto, siempre bajo la vigilancia del C2.

#CDMX | Detienen a presunto ladrón que asaltó automovilista en Periférico Sur



Un presunto ladrón que despojó de objetos personales a un automovilista en el cruce de Periférico Sur y San Jerónimo.



El sospechoso fue rastreado hasta la colonia Ermita Tizapán , donde fue… pic.twitter.com/16zvZZmczh — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 18, 2025

Capturan a asaltante en calles de la Álvaro Obregón

El seguimiento coordinado desde el C2 culminó en la calle Aureliano Rivera, de la colonia Ermita Tizapán, en la alcaldía Álvaro Obregón, donde los oficiales en campo finalmente interceptaron al motociclista.

Al realizarle una revisión, le encontraron un arma de fuego corta con dos cartuchos útiles, así como los 400 dólares y los lentes que la víctima reconoció como de su propiedad.

El hombre, de 31 años, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica e iniciará la investigación para dar con el paradero de su cómplice.