Apagón masivo en Michoacán: posible falla de la CFE deja a varias colonias sin luz hoy
Un apagón masivo dejó sin luz a cientos de vecinos en al menos tres municipios de Michoacán; protección civil y la CFE trabajan para restablecer el servicio.
Una posible falla en la línea de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) provocó un apagón masivo que dejó sin luz a varios municipios de Michoacán, incluyendo Morelia.
El apagón ha dejado a oscuras varios hogares y comercios. Además, usuarios en redes sociales compartieron videos donde se veían destellos de luz y se escuchaban fuertes tronidos, que al parecer provienen de una subestación ubicada al norte de la capital del estado.
Colonias sin luz en Morelia hoy 7 de octubre
En Morelia, los apagones se registraron principalmente en la zona urbana y algunas colonias periféricas. Entre las zonas con más reportes de afectaciones son:
- Centro
- Prados Verdes
- Torreón Nuevo
- Gertrudis Sánchez
- El Realito
- Solidaridad
- Obrera
- Industrial
- La Soledad
- Infonavit Camelinas
- Lomas de Santiaguito
Los habitantes señalaron que la luz se cortó de manera repentina y llevan más de una hora sin servicio. Por lo pronto, la CFE no ha emitido ningún reporte al respecto.
Así se veía la ciudad de #Morelia con el apagón. pic.twitter.com/2Gxfb26a8i— Sucede en Morelia (@enmimorelia) October 8, 2025
Apagones en Tarímbaro y Queréndaro en Michoacán
En Tarímbaro, el apagón alcanzó fraccionamientos y colonias como Metrópolis, Puerta del Sol, Galaxia y Cuto del Porvenir, afectando a cientos de hogares y negocios locales.
Mientras tanto, en Queréndaro, aunque los reportes fueron menos numerosos, también se registraron cortes intermitentes del suministro eléctrico.
Recomendaciones de Protección Civil ante la falta de luz en Michoacán
Ante la situación, Protección Civil exhorta a la población a mantener la calma, mientras tanto se recomienda:
- Evitar manipular instalaciones eléctricas mientras dure el corte.
- Usar linternas seguras en lugar de velas.
- Desconectar aparatos electrónicos para evitar daños cuando regrese la electricidad.