Apagón masivo en Michoacán: posible falla de la CFE deja a varias colonias sin luz hoy

Una posible falla en la línea de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) provocó un apagón masivo que dejó sin luz a varios municipios de Michoacán, incluyendo Morelia.

El apagón ha dejado a oscuras varios hogares y comercios. Además, usuarios en redes sociales compartieron videos donde se veían destellos de luz y se escuchaban fuertes tronidos, que al parecer provienen de una subestación ubicada al norte de la capital del estado.

Colonias sin luz en Morelia hoy 7 de octubre

En Morelia, los apagones se registraron principalmente en la zona urbana y algunas colonias periféricas. Entre las zonas con más reportes de afectaciones son:



Centro

Prados Verdes

Torreón Nuevo

Gertrudis Sánchez

El Realito

Solidaridad

Obrera

Industrial

La Soledad

Infonavit Camelinas

Lomas de Santiaguito

Los habitantes señalaron que la luz se cortó de manera repentina y llevan más de una hora sin servicio. Por lo pronto, la CFE no ha emitido ningún reporte al respecto.

Así se veía la ciudad de #Morelia con el apagón. pic.twitter.com/2Gxfb26a8i — Sucede en Morelia (@enmimorelia) October 8, 2025

Apagones en Tarímbaro y Queréndaro en Michoacán

En Tarímbaro, el apagón alcanzó fraccionamientos y colonias como Metrópolis, Puerta del Sol, Galaxia y Cuto del Porvenir, afectando a cientos de hogares y negocios locales.

Mientras tanto, en Queréndaro, aunque los reportes fueron menos numerosos, también se registraron cortes intermitentes del suministro eléctrico.

Recomendaciones de Protección Civil ante la falta de luz en Michoacán

Ante la situación, Protección Civil exhorta a la población a mantener la calma, mientras tanto se recomienda:

