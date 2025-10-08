Activan Alerta Amber urgente en el Edomex HOY: Desaparecen menores en Zumpango y Chalco

Una intensa movilización se ha desplegado en el Estado de México tras la activación de la Alerta Amber Edomex por la desaparición de dos menores en Coacalco y Chimalhuacán. Las familias de Reyna Arely Roldán Tobar, de 17 años, y Andrea Monserrat Zúñiga Tesillos, de apenas 4 años, viven momentos de profunda angustia e incertidumbre, mientras las horas avanzan sin una sola pista clara sobre su paradero.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) lanzó un llamado urgente a la colaboración ciudadana para compartir cualquier dato que ayude a localizarlas. Las autoridades advirtieron que cada minuto es crucial, pues la vida de las menores podría estar en riesgo.

De acuerdo con las fichas de búsqueda, ambas desapariciones fueron reportadas entre el 6 y el 8 de octubre de 2025, lo que ha encendido las alertas en toda la región.

Equipos de búsqueda, cuerpos policiacos y voluntarios ya recorren zonas estratégicas, mientras en redes sociales los rostros de las niñas se difunden con fuerza bajo el hashtag #AlertaAmberEdomex.

Buscan con urgencia dos menores desaparecidos en el Estado de México

Reyna Arely Roldán Tobar está desaparecida, por lo que emitieron una Alerta de Amber con su ficha de búsqueda: Su cabello es lacio y de color castaño claro, mientras que sus ojos son medianos y de un tono café. Mide aproximadamente 1.60 metros y tiene un peso de 53 kilogramos.

Al momento de su desaparición, en el conjunto urbano del municipio de Zumpango, Edomex, vestía blusa y mallones de color negro, además de tenis blancos.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/sgFS1vnxfW — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) October 7, 2025

Andrea Monserrat Zúñiga Tesillos desapareció en Chalco, Estado de México, por lo que sus familiares activaron una Alerta Amber: Su cabello es lacio y de color negro, mientras que sus ojos son chicos y de un tono café obscuro. Mide aproximadamente 1.07 metros y tiene un peso de 18 kilogramos.

Al momento de su desaparición, se desconoce cómo vestía; por lo que se pide mucha atención en sus señas características.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/odv4cz4qgY — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) October 7, 2025

Alerta Amber en México: ¿Qué es y Cómo Puedes Ayudar?

En México, cuando un niño o adolescente desaparece de forma emergente o es víctima de un delito grave como el secuestro, se activa inmediatamente la Alerta Amber.

¿Cuál es su objetivo? Va más allá de un simple reporte: busca movilizar a toda la comunidad para colaborar en la búsqueda y lograr la recuperación del menor sano y salvo lo antes posible.

La Difusión es Clave

Esta herramienta de emergencia utiliza una red masiva para que la información llegue a todos:



Medios tradicionales: Televisión, radio y carteles en la vía pública.

Canales digitales: Redes sociales (como las de Fuerza Informativa Azteca), internet, teléfonos celulares y otros dispositivos.

La Alerta Amber es un sistema de colaboración internacional, utilizado en al menos 27 países, incluyendo México y Estados Unidos, demostrando su eficacia y alcance global.

¿Cómo Activar la Alerta Amber en México? La Guía de Emergencia

Cuando cada minuto cuenta, saber a dónde acudir es fundamental. Si necesitas activar una Alerta Amber por la desaparición de un menor, sigue estos dos pasos esenciales:

Contacta al Número Nacional Inmediatamente

Llama al número de atención con cobertura nacional, disponible 24 horas, 365 días al año:



01 800 00 854 00

Este es el primer contacto para notificar la emergencia.

Acude al Ministerio Público (MP)

Para acelerar el proceso y la difusión de la alerta, es indispensable que los familiares o tutores del menor se presenten físicamente en el Ministerio Público (MP) de su localidad.

Recuerda: La activación de la Alerta Amber es inmediata tan pronto como se confirma la ausencia de información sobre el paradero del niño o adolescente, eliminando tiempos de espera innecesarios.