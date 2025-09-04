Bloqueos y balaceras en varios sectores de Matamoros, Tamaulipas; lista de zonas afectadas

La tarde de este miércoles 3 de septiembre, el pánico se apoderó de Matamoros, Tamaulipas, luego de un presunto enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Guardia Estatal, que derivó en una fuerte movilización policiaca y bloqueos en distintos sectores.

Primeros reportes indican que, alrededor de las 17:00 horas se escucharon detonaciones de arma de fuego, producto de una persecución entre delincuentes.

A su vez, se sumaron otros reportes de balaceras y accidentes, por lo que la Vocería de Seguridad de la entidad se movilizó por las zonas de conflicto.

Autoridades atienden reportes de bloqueos en distintos sectores de Matamoros.

Se recomienda transitar con precaución cerca de estos puntos:



Carretera Reynosa-Matamoros Ejido Las Rubias



Col. Zona Industrial Av Lauro Villar y Francisco Sarabia.



Calles y carreteras afectadas por bloqueos en Matamoros hoy 3 de septiembre

Las autoridades estatales informaron que se atendieron reportes de bloqueos en diversos puntos de la ciudad. Se recomienda a la población circular con precaución y, en la medida de lo posible, evitar las siguientes vialidades:



Carretera Reynosa-Matamoros Ejido Las Rubias

Col. Zona Industrial: Av Lauro Villar y Francisco Sarabia.

Col. Las palmas: Av. Lauro Villar y Acción Cívica

Col. Esteros: carretera Reynosa y Chapultepec

#IMPORTANTE | Esta tarde se reportaron #balaceras, así como también algunos bloqueos viales en distintos puntos de #Matamoros, #Tamaulipas



Heridos por la balacera en Matamoros, Tamaulipas

A pesar de que en videos compartidos se pueden escuchar los disparos, hasta el momento no se ha confirmado la cifra de heridos y muertos a causa de estos hechos.

Reportes extraoficiales señalan que, tras el enfrentamiento, al menos un elemento policial habría resultado lesionado; sin embargo, esta información aún no ha sido confirmada por las autoridades.

Corporaciones de seguridad mantienen presencia en diferentes sectores para evitar nuevos incidentes y exhortan a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales.

Información en desarrollo...

