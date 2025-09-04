Logo InklusionSitio accesible
Bloqueos y balaceras en varios sectores de Matamoros, Tamaulipas; lista de zonas afectadas

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas pide a la ciudadanía extremar precauciones tras reportes de balaceras y múltiples bloqueos en Matamoros.

bloqueos y balaceras en Matamoros hoy
|Redes sociales
Escrito por: Iveth Ortiz
La tarde de este miércoles 3 de septiembre, el pánico se apoderó de Matamoros, Tamaulipas, luego de un presunto enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Guardia Estatal, que derivó en una fuerte movilización policiaca y bloqueos en distintos sectores.

Primeros reportes indican que, alrededor de las 17:00 horas se escucharon detonaciones de arma de fuego, producto de una persecución entre delincuentes.

A su vez, se sumaron otros reportes de balaceras y accidentes, por lo que la Vocería de Seguridad de la entidad se movilizó por las zonas de conflicto.

Calles y carreteras afectadas por bloqueos en Matamoros hoy 3 de septiembre

Las autoridades estatales informaron que se atendieron reportes de bloqueos en diversos puntos de la ciudad. Se recomienda a la población circular con precaución y, en la medida de lo posible, evitar las siguientes vialidades:

  • Carretera Reynosa-Matamoros Ejido Las Rubias
  • Col. Zona Industrial: Av Lauro Villar y Francisco Sarabia.
  • Col. Las palmas: Av. Lauro Villar y Acción Cívica
  • Col. Esteros: carretera Reynosa y Chapultepec

Heridos por la balacera en Matamoros, Tamaulipas

A pesar de que en videos compartidos se pueden escuchar los disparos, hasta el momento no se ha confirmado la cifra de heridos y muertos a causa de estos hechos.

Reportes extraoficiales señalan que, tras el enfrentamiento, al menos un elemento policial habría resultado lesionado; sin embargo, esta información aún no ha sido confirmada por las autoridades.

Corporaciones de seguridad mantienen presencia en diferentes sectores para evitar nuevos incidentes y exhortan a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales.

Información en desarrollo...

