Brasil incauta el mayor cargamento ilegal de aletas de tiburón del mundo

Las autoridades de Brasil declararon que este lunes que se han incautado 28.7 toneladas métricas de aletas de tiburón obtenidas ilegalmente que iban a ser exportadas a Asia, en lo que calificaron como el mayor decomiso mundial de este tipo en su origen.

La agencia de protección medioambiental, Ibama, estimó que el cargamento representaba la muerte de unos 10 mil tiburones de dos especies diferentes, la tintorera y el marrajo, que están incluidos en la lista nacional de especies en peligro de extinción de Brasil desde el mes pasado.

“Estas aprehensiones en conjunto representan las mayores registradas en el mundo, especialmente si se considera que se trata de una incautación en la fuente donde se capturan los tiburones”. Ibama.

Una sola empresa exportadora del estado sureño de Santa Catarina fue responsable de 27.6 toneladas métricas de aletas, mientras que el resto se incautó en el aeropuerto internacional de Sao Paulo, dijo Ibama, sin nombrar a las compañías o personas involucradas.

La pesca de tiburones es ilegal en Brasil, pero Ibama afirmó que los barcos utilizaban permisos para capturar otras especies de peces.

Añadió que provocaron la muerte de miles de aves marinas mientras buscaban tiburones, incluidas algunas pertenecientes a especies en peligro de extinción.

tiburon |Crédito: Archivo FIA

Pesca ilegal de tiburones en Brasil

La pesca de tiburones en Brasil ha sido fuertemente criticada por ambientalistas pues cuando los tiburones caen en las redes, los pescadores, apenas dejan las partes comerciales del animal y arrojan el resto de vuelta al mar para ahorrar espacio en las embarcaciones.

Las aletas de tiburón que son de las partes más codiciadas del animal pueden valer unos 100 dólares el kilo, según estiman las autoridades.

Según el Ibama, las "capturas indiscriminadas e irregulares" de tiburones en Brasil han contribuido con la "drástica" disminución de las poblaciones de tiburones a nivel mundial.

Tiburones en peligro de extinción por pesca excesiva

La sobrepesca está llevando a los tiburones de los arrecifes de coral hacia la extinción, según un estudio publicado que subraya un peligro mucho mayor para los depredadores marinos de lo que se pensaba anteriormente. Eso es importante para los humanos porque las especies actúan como administradoras de sus ecosistemas marinos, manteniendo redes alimentarias delicadamente equilibradas de las cuales dependen cientos de millones de personas.

Un equipo de más de 100 científicos descubrió que cinco de las especies de tiburones de arrecife de coral más comunes (arrecife gris, nodriza, arrecife caribeño, arrecife de punta negra y arrecife de punta blanca) disminuyeron entre 70% y 60% en el lapso de los tres años.