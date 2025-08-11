Cae en Los Mochis ‘El 16', operador clave de ‘Los Mayos'; capturan a tres más con armas y droga

En un operativo coordinado en Los Mochis, Sinaloa, fuerzas de la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República lograron la captura de Jesús Miguel o Rosendo, alias ‘El 16’ o el ‘Chendo', líder de Los Mayos.

El ‘16’ es señalado como uno de los principales líderes logísticos de las Fuerzas Especiales Avendaño, brazo armado ligado al Cártel del Pacífico y perteneciente a la facción de Los Mayos, grupo que mantiene una violenta disputa territorial con Los Chapitos.

Junto a él fueron arrestados tres presuntos sicarios más: Jayson Ariel, alias ‘Flaco Avendaño’, José Antonio y José, todos relacionados con las operaciones criminales en la región.

En Los Mochis, #Sinaloa capturaron a Jesús Miguel o Rosendo, alias “Chendo” o “El 16”, considerado uno de los principales líderes logísticos del grupo delictivo “Fuerzas Especiales Avendaño” (FEA), vinculados al “Cártel del Pacífico” y que pertenecen a la facción de “Los Mayos”,… pic.twitter.com/PdYRhmgcty — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 11, 2025

¿Cómo ocurrió la captura de ‘El 16' en Los Mochis?

La acción se llevó a cabo tras un seguimiento de inteligencia que permitió ubicar a los sospechosos en la colonia Loma Dorada, donde se detectó su desplazamiento en dos vehículos de alta gama.

Los agentes, apoyados por herramientas tecnológicas y patrullajes estratégicos, les marcaron el alto para una inspección, pero los sujetos intentaron escapar, iniciándose una persecución que terminó en la carretera Culiacán–Los Mochis, a la altura del kilómetro 201.

Una vez aseguradas las unidades, se procedió a una revisión en la que se hallaron cuatro armas largas, cargadores, cartuchos útiles, un paquete de cocaína envuelto en cinta canela y la confirmación de que uno de los vehículos tenía reporte de robo.

¿De qué se le señala al ’16' y al resto de los detenidos?

De acuerdo con las autoridades, el ’16' estaba vinculado con el abastecimiento de armamento, la coordinación de rutas para el trasiego de droga y el financiamiento de operaciones ilícitas en la zona norte de Sinaloa.

Asimismo, explica que, los otros tres detenidos, de entre 28 y 48 años, estarían involucrados en delitos como homicidio, lavado de dinero y enfrentamientos con grupos rivales, confirmando su papel como generadores de violencia en un estado que se mantiene bajo la presión constante de las disputas entre facciones del crimen organizado.

En #Sinaloa detienen a cuatro integrantes de una célula delictiva generadora de violencia. https://t.co/oBIHBIYHG4 pic.twitter.com/zoh4Z6G856 — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) August 11, 2025

