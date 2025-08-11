Cae en Los Mochis ‘El 16', operador clave de ‘Los Mayos'; capturan a tres más con armas y droga
En Los Mochis, Sinaloa, detienen a Jesús Miguel, alias el ’16' o el ‘Chendo’, de Los Mayos y la FEA, ligados al Cártel del Pacífico, en disputa con Los Chapitos.
En un operativo coordinado en Los Mochis, Sinaloa, fuerzas de la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República lograron la captura de Jesús Miguel o Rosendo, alias ‘El 16’ o el ‘Chendo', líder de Los Mayos.
El ‘16’ es señalado como uno de los principales líderes logísticos de las Fuerzas Especiales Avendaño, brazo armado ligado al Cártel del Pacífico y perteneciente a la facción de Los Mayos, grupo que mantiene una violenta disputa territorial con Los Chapitos.
Junto a él fueron arrestados tres presuntos sicarios más: Jayson Ariel, alias ‘Flaco Avendaño’, José Antonio y José, todos relacionados con las operaciones criminales en la región.
En Los Mochis, #Sinaloa capturaron a Jesús Miguel o Rosendo, alias “Chendo” o “El 16”, considerado uno de los principales líderes logísticos del grupo delictivo “Fuerzas Especiales Avendaño” (FEA), vinculados al “Cártel del Pacífico” y que pertenecen a la facción de “Los Mayos”,… pic.twitter.com/PdYRhmgcty— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 11, 2025
¿Cómo ocurrió la captura de ‘El 16' en Los Mochis?
La acción se llevó a cabo tras un seguimiento de inteligencia que permitió ubicar a los sospechosos en la colonia Loma Dorada, donde se detectó su desplazamiento en dos vehículos de alta gama.
Los agentes, apoyados por herramientas tecnológicas y patrullajes estratégicos, les marcaron el alto para una inspección, pero los sujetos intentaron escapar, iniciándose una persecución que terminó en la carretera Culiacán–Los Mochis, a la altura del kilómetro 201.
Una vez aseguradas las unidades, se procedió a una revisión en la que se hallaron cuatro armas largas, cargadores, cartuchos útiles, un paquete de cocaína envuelto en cinta canela y la confirmación de que uno de los vehículos tenía reporte de robo.
¿De qué se le señala al ’16' y al resto de los detenidos?
De acuerdo con las autoridades, el ’16' estaba vinculado con el abastecimiento de armamento, la coordinación de rutas para el trasiego de droga y el financiamiento de operaciones ilícitas en la zona norte de Sinaloa.
Asimismo, explica que, los otros tres detenidos, de entre 28 y 48 años, estarían involucrados en delitos como homicidio, lavado de dinero y enfrentamientos con grupos rivales, confirmando su papel como generadores de violencia en un estado que se mantiene bajo la presión constante de las disputas entre facciones del crimen organizado.
En #Sinaloa detienen a cuatro integrantes de una célula delictiva generadora de violencia. https://t.co/oBIHBIYHG4 pic.twitter.com/zoh4Z6G856— Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) August 11, 2025
