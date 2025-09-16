VIDEO: Comando persigue y mata de 20 tiros a exjefe de policía en Brasil

El brutal asesinato de Ruy Ferraz Fontes, exjefe de la Policía Civil de São Paulo y actual secretario de Administración de Praia Grande, conmocionó a Brasil la noche del lunes 15 de septiembre de 2025. Fontes falleció tras un violento ataque de un comando armado.

VIDEO: Así fue el ataque y persecución en las calles de Brasil del exjefe Ruy Ferraz

El atentado ocurrió cerca de las 18:00 horas en la Avenida Dr. Roberto de Almeida Vinhas, justo cuando Fontes había terminado sus labores en el Ayuntamiento local. Cámaras de seguridad registraron en video una persecución entre el vehículo del funcionario y otro automóvil con delincuentes armados. El coche de Fontes chocó contra un autobús y volcó luego de ser embestido del otro lado.

💥 🖤 Vídeo mostra o momento da batida do carro e do assassinato do ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Ruy Ferraz Fontes, em Praia Grande (SP), considerado inimigo número 1 do PCC e responsável pelo indiciamento de líderes da facção.pic.twitter.com/eJ9EvKyL78 — République (@republiqueBRA) September 16, 2025

La Guardia Civil Municipal confirmó rastros de disparos en calles paralelas a la Secretaría de Educación, indicando que la persecución se extendió por varias cuadras.

Algunos testigos reportaron que tres atacantes descendieron de su coche, dispararon con fusiles de alto calibre contra Fontes y escaparon rápidamente. Según el jefe de la Policía Civil de São Paulo, Artur Dian, más de 20 disparos impactaron en varias extremidades de la víctima.

Al menos dos personas, un hombre y una mujer, resultaron lesionados tras al tiroteo. No obstante, paramédicos los atendieron y los trasladaron a un hospital, donde los reportan fuera de peligro.

¿Quién era el exjefe de Policía Ruy Ferraz Fontes?

Fontes dedicó más de 40 años a la Policía Civil, donde fue pionero en investigaciones contra el Primer Comando de la Capital (PCC), una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil. Se retiró del servicio activo, pero desde enero de 2023 desempeñaba funciones en la Secretaría de Administración de Praia Grande.

El gobierno estatal ya informó la creación de un grupo especial que se encargará de arrestar a los criminales que cometieron el asesinado de Ferraz Fontes, aseguró Guilherme Derrite, secretario de Seguridad Pública del estado de São Paulo.

Já identificamos um 2º indivíduo que participou do assassinato do Dr. Ruy Ferraz Fontes, após um trabalho de perícia no local. Vamos solicitar a prisão temporária dos dois já identificados. Seguimos com todas as polícias empenhadas nesse caso, para que os culpados sejam punidos. — Guilherme Derrite (@DerriteSP) September 16, 2025

El funcionario agregó que ya identificaron a dos sujetos que participaron en el crimen y pedirán la prisión preventiva contra ellos.