Sujeto buscado por abuso sexual desata tiroteo en Australia; hay 2 muertos

Australia enfrenta horas de máxima tensión luego de un violento tiroteo en la localidad rural de Porepunkah, estado de Victoria, este 26 de agosto de 2025, donde un hombre abrió fuego contra un grupo de diez agentes que intentaba ejecutar una orden de registro relacionada con acusaciones de abuso sexual.

Dos policías fueron asesinados en el acto y un tercero resultó gravemente herido, siendo atendido actualmente en cirugía, mientras el agresor huyó a pie hacia el bosque cercano, fuertemente armado.

Realizan búsqueda intensiva para capturar al sospechoso armado

El sospechoso, identificado como Dezi Freeman, de 56 años, se encuentra prófugo y es considerado extremadamente peligroso. Las autoridades desplegaron un amplio operativo de búsqueda con cientos de policías y recursos especializados para localizarlo y detenerlo.

La comunidad de Porepunkah, un pueblo alpino de poco más de mil habitantes, permanece confinada en sus hogares y con instalaciones públicas cerradas, mientras las fuerzas de seguridad mantienen un perímetro cerrado en la zona afectada.

¿Qué dijo la policía tras el tiroteo en Australia?

Mike Bush, comisionado Jefe de la Policía de Victoria, calificó lo sucedido como una tragedia indescriptible y rindió homenaje a los oficiales caídos: un detective de 59 años y un oficial de 35 años. Bush confirmó que siete policías presentes resultaron ilesos físicamente, pero traumatizados por el ataque.

También señaló que el sospechoso parece actuar solo y que hay preocupación por la posible ubicación de familiares que lo acompañan, aunque no se ha confirmado si escaparon con él.

El comisionado hizo un llamado directo al agresor para que se entregue pacíficamente y así restaurar la seguridad en la comunidad.

“Mi mensaje a esa persona es que se entregue, para que la comunidad pueda estar en paz y podamos resolver este asunto pacíficamente”, destacó Bush en un mensaje a medios.

La policía mantiene máxima alerta y prioriza la captura del individuo armado para poner fin a este violento episodio que ha conmocionado a Australia.

