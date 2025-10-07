¿Quién mató al sacerdote Bertoldo Pantaleón? Harfuch revela primeros detalles del asesinato

La principal línea de investigación sobre el asesinato del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada en Guerrero apunta a una persona de su círculo más cercano: su propio chofer.

Así lo reveló el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien confirmó que esta es la hipótesis central de la Fiscalía de Guerrero, con la cual ya trabajan en coordinación para localizar y detener al presunto responsable.

El sacerdote, párroco de Mezcala, fue encontrado sin vida con impactos de bala el pasado lunes, tras haber sido reportado como desaparecido.

¿Cómo murió el sacerdote Bertoldo Pantaleón de Guerrero?

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, García Harfuch dio los primeros detalles de la investigación que lidera la Fiscalía de Guerrero. Según los informes que ha recibido el gobierno federal, el crimen ocurrió dentro del vehículo del propio sacerdote.

“Lo matan dentro de su camioneta”, afirmó el secretario, y agregó que el padre “se disponía a salir a dar una misa” cuando fue atacado.

Al ser cuestionado sobre posibles amenazas previas, Harfuch señaló que hasta el momento no tienen conocimiento de que el sacerdote hubiera recibido algún tipo de alertamiento, pero que se profundizará en esa línea con las autoridades locales.

#EnLaMañanera | El secretario de #Seguridad, @OHarfuch informó que una de las hipótesis sobre el asesinato del sacerdote Bertoldo Pantaleón es que habría sido atacado por su propio chofer

¿Había amenazas al sacerdote Bertoldo?

El titular de la SSPC fue enfático al descartar, por ahora, cualquier vínculo del religioso con actividades ilícitas. “Al momento no tenemos ningún indicio de que el padre haya estado involucrado en algo incorrecto”, aseguró, calificando el crimen como un hecho “muy, muy lamentable en la zona”.

La SSPC y otras agencias federales ya colaboran con la Fiscalía de Guerrero para dar con el paradero del chofer, quien es considerado el principal sospechoso y del cual no tenían amenazas previas las autoridades estatales.

Localizan sin vida al sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, quien había sido reportado como desaparecido hace unos días en el municipio de Eduardo Neri, en #Guerrero

Al momento de su desaparición, iba acompañado de un masculino que ya es buscado.



Al momento de su desaparición, iba acompañado de un masculino que ya es buscado.https://t.co/axwViHZD6w pic.twitter.com/Ok1fFWnEts — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 6, 2025

El sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, de 58 años, estaba a cargo de la Parroquia de San Cristóbal en Mezcala, municipio de Eduardo Neri. Fue reportado como desaparecido el sábado 4 de octubre y su cuerpo fue localizado el lunes en un paraje de la carretera federal México-Acapulco, dentro de su propia camioneta y con heridas de bala.

El caso ha generado una fuerte condena por parte de la comunidad católica y la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, que ha exigido una investigación exhaustiva para esclarecer el crimen y llevar a los responsables ante la justicia.