!Experiencia traumática! Britney Spears fue golpeada por guardia de seguridad de estrella de la NBA

Britney Spears ha sido tendencia en las redes sociales, luego de que se revelara que fue golpeada en la cara por uno de los guardias de seguridad de un jugador estrella de la NBA.

La “Princesa del Pop” fue agredida mientras se encontraba en un prestigioso restaurante de la ciudad de Las Vegas. El incidente ocurrió durante la noche del miércoles 5 de julio de 2023, cuando en la entrada de un restaurante, Britney reconoció a Victor Wembanyama, joven pívot de la NBA.

“TMZ”

Conforme a reportes periodísticos, Spears fue golpeada por un elemento de la seguridad de Wembanyama quien, según Sam Asghari, esposo de la cantante, actuó de manera “violenta” y “fuera de control”.

En su papel de fanática, Britney Spears se acercó a Wembanyama con la intención de que se tomaran una foto juntos, sin embargo entre toda la gente, la situación se salió de control. Spears “golpeó en la espalda, en el hombro derecho” a Wembanyama, por lo que de inmediato, la seguridad que escoltaba a la estrella de la NBA, reaccionó con un golpe en la cara de Britney Spears quien terminó en el suelo.

“Una persona me estaba llamando -Señor, Señor- y me agarró por detrás”: Victor Wembanyama sobre Britney Spears

En su cuenta de Twitter, Britney Spears señaló que solo pretendía saludar al jugador estrella de la NBA, de hecho en su breve comunicado la cantante explicó: “Las experiencias traumáticas no son nuevas para mí, pero, no estaba preparada para lo que me pasó anoche. Reconocí a un deportista en el vestíbulo de mi hotel cuando me dirigía a cenar. Más tarde fui a un restaurante de otro hotel y lo volví a ver. Decidí acercarme a él y felicitarle por su éxito. Hacía mucho ruido, así que le di un pequeño golpe en el hombro para llamar su atención. Conozco la declaración del jugador en la que dijo que le agarré por detrás, pero yo simplemente le di un golpecito en el hombro. Entonces su seguridad me golpeó en la cara sin mirar atrás, delante de una multitud. Estuvieron a punto de derribarme e hicieron que se cayeran mis gafas de la cara”.

Por otra parte, el Departamento de Policía de Las Vegas señaló en un comunicado que ya investigó el incidente pero que no tomó alguna medida: “El incidente ha sido documentado en un informe policial y no se han emitido arrestos ni citaciones. No se proporcionarán más detalles en este momento”.