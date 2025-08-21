Una mujer en el Reino Unido celebra hoy jueves 21 de agosto de 2025 su cumpleaños número 116 y ha compartido su secreto para lograr la longevidad. Ethel Caterham celebró su cumpleaños de forma tranquila, rodeada de su familia en la comunidad de Surrey, Inglaterra. Ella obtuvo el título de la persona más longeva del mundo después de que la monja Inah Canbarro Lucas, de origen brasileño, muriera en abril de 2025.

¿Quién es la mujer más longeva del mundo?

En mayo de 2025, los Récords Mundiales Guinness y LongeviQuest, una base de datos con las personas más longevas del mundo, confirmaron este récord.

Ethel Caterham nació el 21 de agosto de 1909 en Shipton Bellinger, Hampshire. Es la segunda más joven de ocho hijos. La mujer tiene tres nietas y cinco bisnietos.

The world’s oldest living person, Ethel Caterham, turns 116 today. pic.twitter.com/5v0FszGIou — Pop Base (@PopBase) August 21, 2025

Caterham nació tres años antes del hundimiento del Titanic, ocho años antes de la Revolución Rusa y sobrevivió a las dos guerras mundiales.

En su adolescencia, Ethel trabajó como niñera de una familia británica en la India, y posteriormente vivió en Hong Kong y en Gibraltar con su marido Norman, teniente coronel del ejército, con quien se casó en 1933.

A su regreso a Inglaterra, Ethel tuvo dos hijas: Gem y Ann. Su esposo Norman murió en 1976, en tanto que su hija Gem murió a inicios del milenio y Ann falleció en febrero de 2020 a los 82 años, víctima del cáncer.

Ethel no es la única longeva de su familia. Su hermana Gladys Babilas, quien murió el 9 de marzo de 2002, alcanzó la edad de 104 años y 78 días.

¿Cómo llegar a viejo? Ethel Caterham revela su secreto

Cuando Ethel Caterham estaba celebrando su cumpleaños 111 en 2020, le dijo al Salisbury Journal que la clave para una vida larga era encontrar un pasatiempo que te guste y hacer amigos a través de él.

¿Quién fue la persona más vieja de la historia?

La persona más longeva de la historia fue Jeanne Louise Calment, de origen francés, quien murió en 1997 a la edad de 122 años y 164 días.

