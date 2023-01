Familiares buscan a la menor Samantha en Querétaro

La menor Samantha de 16 años es buscada por sus familiares desde el pasado 17 de noviembre, ella salió de su domicilio ubicado en la comunidad de el rodeo en San Juan del Río, Querétaro y no regresó, familiares de la pequeña aseguran que a la menor se la llevó un hombre de más de 50 años de nombre Venancio, así los narra la madre de Samantha, Cecilia González:

” La mandaron por tomates a la tienda aquí en Emiliano Zapata en El Rodeo y mi hija ya no regresó, vecinos de aquí me hicieron saber que vieron la camioneta del señor Venancio salir hacia la 57 y que llevaba una persona con las características de mi hija, desde ese momento no se sabe nada de el ni de mi hija “

Ya hay una denuncia

Se supo que el sujeto que presuntamente se llevó a Samantha sostenía una relación sentimental con la menor por lo cuale los familiares de la niña le pidieron ya no la buscara, incluso en marzo de 2022, se abrió una carpeta de investigación con número CI/SJR/1991/2022 por abuso sexual, tal como lo declara la madre:

” Es una demanda por abuso sexual en contra de esta persona porque ya llevaba varios meses acosando a mi hija, el anduvo diciendo, ahora lo sé por vecinos, que el señor anduvo diciendo y amenazando desde hace tiempo que se iba a llevar a mi hija “

Ahora solo espera que las autoridades de Querétaro apoyen para dar con la ubicación de Samantha.