Programa “Juntos por la Sierra” combate rezago histórico de comunidades indígenas en Chihuahua

“Juntos por la Sierra” es el programa con el que el gobierno que encabeza Maru Campos busca reparar la deuda histórica con los pueblos indígenas, ubicados principalmente en la Sierra Tarahumara de Chihuahua.

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se conmemora cada 9 de agosto, la gobernadora reafirmó su compromiso de trabajar hasta el límite de sus fuerzas y capacidades, para contrarrestar el rezago histórico entre los pueblos originarios de Chihuahua.

Con este programa se busca que a través de acciones interinstitucionales llevar drenaje y electricidad a las zonas más vulnerables y remotas, además de construir y rehabilitar caminos, reactivar centros de atención para niñas y niños, y mejorar las viviendas a quienes más lo necesitan.

El gobierno de Maru Campos busca atender la deuda histórica con los pueblos indígenas en Chihuahua.|Cortesía

“Gobierno del Chihuahua asumió la misión de enfrentar el rezago histórico, y con acciones muy puntuales, decirle a las personas de la Sierra Tarahumara que no están solos, y que nuestro Gobierno tiene la voluntad de ayudarlos en sus necesidades”, expresó Maru Campos.

A “Juntos por la Sierra” se le suman NutriChihuahua y MediChihuahua, iniciativas con las que la administración de Maru Campos lleva a las comunidades indígenas para acercar la atención médica gratuita y de calidad por primera vez a las zonas más lejanas de la entidad.

Sobre el sarampión en la comunidades, la mandataria exhortó a los habitantes a confiar en sus instituciones y los exhortó a colaborar para erradicar esta enfermedad mediante la vacunación.