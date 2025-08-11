¡Y todavía se burlaron! FGE investiga a estudiantes por hacer estallar a gatito en Guanajuato

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato abrió una carpeta por maltrato animal, luego de que estudiantes de criminología fueran señalados de amarrar pirotecnia al cuerpo de un gatito para hacerlo explotar en Pénjamo.

Tras lo ocurrido supuestamente al interior del Instituto Universitario del Centro de México (EDUCEM), asociaciones civiles han solicitado que se investigue a fondo, ya que no existe justificación alguna para un acto tan inhumano.

Investigan a alumnos de criminología por maltrato animal en Pénjamo

A través de redes sociales, estudiantes difundieron fotografías que muestran al animalito atado con una cinta amarilla. Debido a la pirotecnia colocada en su cuerpo, este sale despedido por los aires.

En otras imágenes se observa cómo uno de los alumnos sostiene el cuerpo inerte del pequeño felino, y todavía posa sujetándolo de sus patas traseras.

Como si no fuera lo suficientemente fuerte, uno de los implicados acompañó la publicación con la frase: “O salimos buenos criminales o buenos criminólogos jajaja”.

De forma anónima, en grupos de Facebook se ha denunciado que en EDUCEM se realizan prácticas con pólvora y explosivos con la presunta autorización de personal docente y coordinadores, pero hasta ahora las autoridades educativas no se han pronunciado.

Parte de las imágenes difundidas|Redes sociales

Buscan a los responsables de hacer estallar a gatito en Pénjamo

La asociación Gaticos A.C. León ha solicitado la colaboración ciudadana para identificar a los responsables de difundir dichas imágenes, así como de los que participaron en los hechos.

De igual forma, la Fiscalía informó que se abrió una carpeta de investigación con el número 98880/2025, por el casoocurrido en la Universidad EDUCEM.

Hay que recordar que el maltrato animal está tipificado en la entidad como delito en el Artículo 297-A, con penas de hasta 50 días de multa.

¡Pero no es el único! Amarran pirotecnia a gatos en municipio de Xichú

Hace apenas unos meses en el municipio de Xichú, Guanajuato, circuló un video que mostraba a por lo menos dos gatos con pirotecnia amarrada, obligados a correr mientras eran grabados.

Pese a la indignación que generó en su momento, hasta ahora no se ha informado sobre sanciones para los responsables, a pesar de que el secretario del Gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona, declaró que se están impulsando reformas para evitar este tipo de actos inhumanos.

Mientras tanto, el Gobierno Municipal de Pénjamo emitió un comunicado en el que expresa su enérgico rechazo a cualquier forma de violencia o crueldad contra los animales.