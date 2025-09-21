Logo InklusionSitio accesible
Lluvias intensas azotarán el sur y sureste del país; así estará el clima este domingo

El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias fuertes e intensas en varios estados del país; toma precauciones si vives en el sur o sureste.

Clima-domingo-21-de-septiembre-de-2025
Se esperan lluvias intensas para este domingo 21 de septiembre de 2025|SMN
Escrito por: Oscar Morales
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que durante la tarde y noche de este sábado, así como en la madrugada del domingo 21 de septiembre de 2025, se esperan lluvias fuertes e intensas en gran parte del país.

De acuerdo con el pronóstico, las zonas más afectadas serán Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz, donde podrían registrarse acumulados de lluvia intensos que generen deslaves, inundaciones, desbordamiento de ríos y hasta formaciones de socavones.

En estados como Jalisco, Colima, Michoacán y Puebla, también se esperan precipitaciones muy fuertes, mientras que en gran parte del norte, occidente y centro del país habrá chubascos y lluvias acompañadas de tormentas eléctricas y caída de granizo.

Estados con más riesgo por lluvias para este domingo 21 de septiembre

El SMN detalló que las lluvias más intensas se concentrarán en:

  • Guerrero (sur)
  • Oaxaca (este y costa)
  • Chiapas (norte, oeste y sur)
  • Veracruz (sur)
  • Tabasco (oeste)
  • Campeche (oeste y suroeste)

En tanto, los estados de Jalisco, Colima, Michoacán y Puebla recibirán lluvias muy fuertes, mientras que en el resto del país se esperan chubascos y lluvias aisladas.

Además, todas estas precipitaciones podrían traer rayos, truenos, granizo y fuertes rachas de viento.

Temperaturas extremas en el país

Pese a las lluvias, algunas regiones continuarán con temperaturas elevadas:

  • De 35 a 40 °C en estados del norte, occidente y sureste, como Sonora, Sinaloa, Michoacán, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • De 30 a 35 °C en zonas de Guerrero, Chiapas, Veracruz y Tabasco.
  • Temperaturas frías de 0 a 5 °C en zonas montañosas del Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Las autoridades recomiendan a la población extremar precauciones, evitar cruzar ríos o calles inundadas y mantenerse atentos a los avisos oficiales.

El panorama de lluvias continuará en los próximos días debido a la presencia de sistemas de baja presión y la probabilidad de que uno de ellos evolucione a ciclón tropical frente a las costas del Pacífico Sur.

Clima en la Ciudad de México y el Estado de México

En el Valle de México se prevé un domingo de cielo nublado con ambiente fresco en la mañana y cálido por la tarde.

En la Ciudad de México habrá probabilidad de chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y granizo, lo que podría generar encharcamientos e inundaciones. La temperatura mínima rondará entre 14 y 16 °C y la máxima entre 23 y 25 °C.

En Toluca, Estado de México, se esperan mínimas de 9 a 11 °C y máximas de 21 a 23 °C. También se esperan lluvias acompañadas de viento, con rachas de hasta 45 km/h, lo que podría provocar la caída de árboles y espectaculares.

