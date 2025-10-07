Metro CDMX desmiente fallas en tramo elevado de la Línea 12, ¿qué fue lo que ocurrió?

Después de que circularan en redes sociales de una imagen que alertaba sobre una supuesta separación entre trabes en el tramo elevado de la Línea 12 del Metro, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México emitió una Tarjeta Informativa para desmentir cualquier riesgo. Pero la polémica escaló al ámbito político, pues el Partido Acción Nacional (PAN) exigió una revisión externa y rigurosa de la estructura.

Metro CDMX niega riesgo en tramo elevado de la Línea 12

La Tarjeta Informativa compartida el pasado 6 de octubre asegura que la imagen viralizada corresponde al tramo entre las estaciones Lomas Estrella y San Andrés Tomatlán.

El Metro CDMX confirmó que ingenieros especialistas realizaron una inspección física de la estructura. El resultado fue que “las trabes de concreto que llegan a este punto se encuentran totalmente apoyadas en la columna, sin riesgos para la operación.”

Respecto a la “separación” visible en la imagen, la autoridad explicó que esta condición está plenamente identificada desde 2021 y no ha sufrido modificaciones. Atribuyen la variación de separación de las trabes a un diseño específico:

“Cabe señalar que la variación entre las separaciones de las trabes son diferentes, principalmente en las curvas del tramo elevado."Por instrucciones del director general del organismo, Adrián Rubalcava Suárez, especialistas de las áreas de vías, transportación, obras y mantenimiento seguridad industrial, realizaron un recorrido de supervisión en el punto, que también contó con la presencia de un especialista en estructuras del área de obras, quienes coincidieron que no exige riesgo a la operación”, se puede leer.

Con relación a la imagen que circula en redes sociales, el #MetroCDMX informa que las trabes señaladas se ubican en la columna LOE-14, a 170 metros de la estación Lomas Estrella.



PAN exige revisión externa y rigurosa en tramo elevado de la Línea 12

A pesar del desmentido oficial, la bancada del PAN en el Congreso de la capital no se dio por satisfecha. El partido reaccionó a la alarma social exigiendo al Gobierno de la CDMX que realice un peritaje independiente sobre la estructura de la Línea 12.

Los legisladores del PAN solicitaron que este análisis, realizado por expertos externos al gobierno, sea remitido tanto al Congreso de la CDMX como a la Cámara de Diputados. El objetivo es garantizar una revisión transparente y rigurosa que brinde certeza y confianza a los usuarios, dada la trágica historia previa de la también llamada “Línea Dorada”.