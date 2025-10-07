Extorsionadores amenazaban a familia en una casa de materiales en Iztapalapa hasta que los denunciaron

Harto de ser víctima de extorsión, el dueño de una casa de materiales en la alcaldía Iztapalapa denunció a tres hombres que acababan de exigirle dinero a cambio de no hacerle daño, lo que desató una persecución que culminó con la captura de los presuntos delincuentes y la recuperación del efectivo.

El comerciante reveló a los oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) que no era la primera vez que estos mismos sujetos lo amedrentaban, pero en esta ocasión decidió actuar y solicitar el apoyo de la autoridad.

Extorsión en CDMX: Así fue el caso en una casa de materiales en Iztapalapa

Los hechos ocurrieron en un negocio de materiales ubicado en la calle Benito Juárez, en la colonia Consejo Agrarista. Según el testimonio del propietario, de 49 años, tres hombres ingresaron a su establecimiento y le exigieron una cantidad de dinero en efectivo para no atentar contra su integridad física o su patrimonio.

Una vez que los delincuentes tomaron el dinero y huyeron a bordo de una camioneta gris, el comerciante salió a la calle y se acercó a unos oficiales de la SSC que realizaban patrullajes en la zona. Les proporcionó la descripción de los hombres y del vehículo, lo que permitió a los policías iniciar la búsqueda de inmediato.

Capturan a extorsionadores de Iztapalapa cerca de la Central de Abasto

Con las características proporcionadas, los policías ubicaron la camioneta en el Eje 5 Sur, a la altura de la calle Baratillo, en la colonia Central de Abasto, donde le dieron alcance.

Al realizarles una revisión a los tres tripulantes, encontraron una cangurera que contenía la cantidad exacta de dinero que el afectado reconoció como de su propiedad.

Los tres hombres, de 50, 24 y 23 años, fueron detenidos y plenamente identificados por la víctima. Fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica. El titular de la SSC, Pablo Vázquez, reafirmó el compromiso de la institución en el combate a la extorsión y la importancia de la denuncia ciudadana.