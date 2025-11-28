Extorsionadora brutal: Cae la pareja de “El Chuletas”, líder de “Los Rudos” en la GAM

Un duro golpe a la estructura financiera y operativa de la banda criminal "Los Rudos" fue asestado por autoridades de la Ciudad de México con la captura de Olivia Aidé “N”, de 43 años. Esta mujer no solo es señalada como una extorsionadora activa, sino que está identificada como la pareja sentimental de Julio Kevin Reveles López, alias "El Chuletas", líder de la organización actualmente preso.

La detención se llevó a cabo en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de Extorsión Agravada Continuada, ejecutada por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) y agentes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) en la alcaldía Iztapalapa, curiosamente en las inmediaciones del centro penitenciario donde su pareja se encuentra recluido.

El terror de Cuautepec: Así operaba la extorsión

La captura de Olivia Aidé "N" es el resultado del seguimiento a múltiples denuncias de comerciantes que eran asfixiados por el "cobro de piso" en la zona norte de la ciudad.

"Los Rudos", célula a la que pertenece la detenida, han sembrado el miedo en la zona alta de Cuautepec, en la alcaldía Gustavo A. Madero, y en los límites con el Estado de México. Su modus operandi consiste en amenazar a dueños de negocios para exigir pagos semanales, utilizando la violencia como método de persuasión.

¿Quiénes son "Los Rudos"? Un brazo violento en la GAM

Esta organización criminal es considerada una de las principales generadoras de violencia en el norte de la capital. Aunque operan de manera semiindependiente, se les vincula con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Además de la extorsión, "Los Rudos" controlan la venta de droga en "narcotiendas" de colonias como Palmatitla, llegando al extremo de ser acusados de vender estupefacientes a menores de edad en escuelas.

La banda mantiene una sanguinaria disputa territorial con grupos rivales como "Las Borregas" y "El Bony", lo que ha derivado en ejecuciones y balaceras en la vía pública.

"El Chuletas": Liderazgo desde prisión en CDMX

A pesar de estar tras las rejas en el Reclusorio Oriente, Julio Kevin "N", "El Chuletas", continúa dirigiendo las operaciones delictivas, presuntamente utilizando a su pareja, Olivia Aidé, como enlace con la estructura criminal en las calles.

Tras su detención, Olivia Aidé "N" fue puesta a disposición de la autoridad judicial que la requería, donde se determinará su situación legal en las próximas horas.