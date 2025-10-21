Le falló la vista: Intentó robar 40 mil pesos en lentes de contacto y lo atraparon en el Centro de CDMX

Un hombre de 28 años fue detenido por la Policía Auxiliar (PA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) después de ser sorprendido mientras intentaba sustraer lentes de contacto con un valor superior a los 40 mil pesos de una empresa distribuidora de productos ópticos en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

El sospechoso fue interceptado por el propio personal de seguridad del negocio, mientras que dos presuntos cómplices lograron escapar; todo durante la mañana de este martes 21 de octubre.

Intento de robo en Isabel la Católica; se quisieron llevar 40 mil pesos de una óptica

El incidente ocurrió en un establecimiento ubicado en la calle Isabel la Católica. El encargado del negocio, un hombre de 52 años, solicitó el apoyo de los oficiales de la PA que realizaban rondines en la zona.

Les informó que momentos antes había sorprendido a tres personas sustrayendo 158 paquetes de lentes de contacto sin realizar el pago correspondiente. El valor total de la mercancía que intentaban llevarse ascendía a 41 mil 80 pesos.

Un sujeto fue detenido luego de sustraer más de 40 mil pesos en lentes de contacto de una óptica ubicada en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. pic.twitter.com/XWSpuadYah — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 21, 2025

“El hombre informó que, momentos antes, sorprendió a tres personas sustrayendo 158 paquetes de lentes de contacto con un valor de 41 mil 80 pesos sin realizar el pago correspondiente, por lo cual uno de ellos fue interceptado por el personal de seguridad de la empresa”, señaló la SSC CDMX en un comunicado.

Elementos de seguridad capturan a ladrón del Centro CDMX

El personal de seguridad de la empresa logró interceptar a uno de los implicados antes de que pudiera salir del local. Sin embargo, los otros dos cómplices lograron darse a la fuga.

Los oficiales de la Policía Auxiliar llegaron al lugar, recuperaron la mercancía robada y procedieron a la detención formal del hombre de 28 años. Tras leerle sus derechos constitucionales, fue trasladado, junto con los lentes de contacto asegurados, ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.