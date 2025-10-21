¡Alerta Vial! Transportistas anuncian bloqueo masivo en la CDMX: “la ciudad colapsará"

La Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) anunció que llevarán a cabo un paro de servicio y una movilización masiva que, según sus propias palabras, “asfixiará” la Ciudad de México.

¿Cuándo será el megabloqueo de transportistas en la CDMX?

El bloqueo con microbuses, marchas y manifestaciones se realizará a primeras horas de la mañana en diversas vialidades, lo que provocará un colapso en la capital del país.

La asociación justifica esta acción por la falta de atención del gobierno capitalino. Los transportistas señalan que se les prometió un aumento a la tarifa del servicio, pero, aseguran, ignoraron la petición y no le dieron seguimiento al tema.

En un comunicado emitido la noche del lunes 20 de octubre de 2025, la FAT dio a conocer sobre el bloqueo, paro y marchas que llevaran a cabo el miercoles 29 de octubre.

La asociación, que agrupa a cerca de ocho mil agremiados —dueños de combis, camionetas, microbuses y camiones—, argumenta que sus movilizaciones surgen de la quiebra económica que enfrentan. Los costos operativos por combustibles, servicio y trámites gubernamentales siguen en aumento, mientras que la tarifa del transporte público se mantiene sin cambio.

Ante el caos que se provocará en la CDMX, los miembros de la FAT hacen un llamado a la población para que tome las medidas necesarias y busque otras formas de movilización para el miércoles 29 de octubre. Además, solicitan a la sociedad civil que entienda su postura ante la insostenible situación financiera.