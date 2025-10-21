Rescatan a cuatro gatitos abandonados en una caja en CETRAM Politécnico; ya fuero adoptados

Elementos de la policía rescataron a cuatro gatitos que estaban abandonados dentro de una caja de cartón en el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Politécnico, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Los michis fueron encontrados durante un recorrido de seguridad en los pasillos y andenes del CETRAM; los cuatro felinos ya fueron adoptados.

Así fue el rescate de los gatitos en CETRAM Politécnico

Durante el recorrido de seguridad, los oficiales notaron una caja de cartón, por lo que decidieron acercarse para ver qué es lo que había adentro, encontrándose con la triste imagen de cuatro gatitos, de aproximadamente un mes de nacidos, y de color negro con blanco.

Al ver el estado en el que se encontraban los animalitos, tomaron la decisión de resguardarlos y brindarles un poco de alimentos, en lo que esperaban apoyo de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA).

Los detalles sobre el rescate de los cuatro michis fueron publicados en un comunicado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC).

#BoletínSSC | #RescateAnimal | Efectivos de la @PBI_SSC de la #SSC comisionados a la seguridad y vigilancia en #CETRAM #Politécnico, rescataron y resguardaron a cuatro gatitos que estaban abandonados al interior de una caja de cartón.



Mientras los oficiales realizaban sus… pic.twitter.com/cEMCGpJwPw — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 20, 2025

Gatitos son adoptados por rescatistas en la GAM

Mientras esperaban la llegada de la Brigada de Vigilancia Animal, dos hombres que vieron todo el rescate de los gatitos, aseguraron que ellos podrían adoptar a los michis, ya que son personas dedicadas a salvar animalitos de la calle.

Tras valorar la situación, los oficiales entregaron los cuatro gatitos a estos dos ciudadanos, no son antes comprometerlos con el cuidado y protección de estos animales.

Además, solicitaron un contacto para poder monitorearlos de vez en cuando y conocer su estado de salud.

¿Hay multas por el abandono de gatos en la CDMX?

Abandonar animales en la vía pública o poner en riesgo su salud, se considera maltrato o crueldad animal en la Ciudad de México, lo que podría derivar en penas de 6 meses hasta 2 dos años de prisión, además de algunas multas que pueden incrementarse según la gravedad del daño animal.

Estas sanciones buscan proteger a las mascotas, así como penalizar a quienes los abandonan o maltratan.