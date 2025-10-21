¡Atención capitalinos! Se prevén 25 eventos: Marchas CDMX y rodadas afectarán las calles de la metrópoli
Consulta en TIEMPO REAL todo sobre las marchas CDMX, calles afectadas, así como alternativas viales para este martes 21 de octubre 2025. ¡No llegues tarde!
Para evitar contratiempos en la planificación de tu jornada, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha compartido la información sobre las marchas CDMX, concentraciones y rodadas registradas para hoy, martes 21 de octubre de 2025, en la capital del país. Es fundamental revisar los trayectos alternos para asegurar que no te retrases en tus actividades.
Las autoridades capitalinas esperan un total de veinticinco eventos. La agenda contempla doce concentraciones, una rodada motociclista, dos rodadas ciclistas y diez eventos de esparcimiento que tendrán lugar durante este martes en la ciudad.
#CiudadSegura |📱Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este martes 21 de octubre en la #CiudadDeMéxico.👮♀️📒— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 21, 2025
🔎 Ingresa a: https://t.co/bgKCeDl1dS pic.twitter.com/Lb3cMwh87Q
EN VIVO
Rodadas CDMX
Las rodadas se enfocarán en la tarde-noche. A las 20:00 horas, en la alcaldía Venustiano Carranza, el grupo Guerreros Bikers Tepito Barrio Bravo iniciará una rodada de recaudación de víveres con destino por definir. El punto de partida será el Parque Recreativo Francisco I. Madero.
En la alcaldía Benito Juárez, a las 20:30 horas, el grupo “Cletos Nocturnos” comenzará su recorrido en el Búnker Cletero. La ruta se extenderá desde la Colonia Del Valle Centro hasta la colonia San Jerónimo Lídice, en la alcaldía Magdalena Contreras.
Campamento bloquea el tránsito en 20 de Noviembre y Carranza
Un grupo de manifestantes con casas de campaña cumple una semana instalado en el cruce de las calles 20 de Noviembre y Carranza, lo que provoca un bloqueo total del tránsito vehicular en el primer cuadro de la capital.
Como alternativa vial, se sugiere tomar República de Uruguay. Además, se recuerda a los ciudadanos que para ingresar al Centro de la ciudad, el transporte público sigue siendo una buena solución.
Concentraciones CDMX HOY
La movilización más relevante en la alcaldía Benito Juárez será a las 10:00 horas, cuando el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México se concentre en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La protesta se da en el marco de una jornada de lucha para exigir un aumento salarial del veinte por ciento para sus académicos y administrativos.
Por su parte, la alcaldía Cuauhtémoc será escenario de varias reuniones del Colectivo “La Comuna 4:20”. Su agenda comienza a las 10:00 horas en el Congreso de la Ciudad de México. Posteriormente, a las 12:00 horas, se reunirán en el Parque “Francisco Primo de Verdad y Ramos” y en el Jardín “Luis Pasteur”. Finalmente, el colectivo tendrá un cuarto punto a las 13:00 horas en la Glorieta “Simón Bolívar”, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma. Su demanda es clara: solicitan lugares de consumo regulado para los usuarios de cannabis y espacios de diálogo político con el fin de visibilizar sus demandas, compartir información y fortalecer su presencia comunitaria ante los legisladores.