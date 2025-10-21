¡Atención capitalinos! Se prevén 25 eventos: Marchas CDMX y rodadas afectarán las calles de la metrópoli

La movilización más relevante en la alcaldía Benito Juárez será a las 10:00 horas, cuando el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México se concentre en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La protesta se da en el marco de una jornada de lucha para exigir un aumento salarial del veinte por ciento para sus académicos y administrativos.

Por su parte, la alcaldía Cuauhtémoc será escenario de varias reuniones del Colectivo “La Comuna 4:20”. Su agenda comienza a las 10:00 horas en el Congreso de la Ciudad de México. Posteriormente, a las 12:00 horas, se reunirán en el Parque “Francisco Primo de Verdad y Ramos” y en el Jardín “Luis Pasteur”. Finalmente, el colectivo tendrá un cuarto punto a las 13:00 horas en la Glorieta “Simón Bolívar”, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma. Su demanda es clara: solicitan lugares de consumo regulado para los usuarios de cannabis y espacios de diálogo político con el fin de visibilizar sus demandas, compartir información y fortalecer su presencia comunitaria ante los legisladores.