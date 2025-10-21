El 13 de octubre de 2025 fue vista por última vez. Su abuelo la llevó al Conalep en la Ciudad de México (CDMX) donde hace su servicio social y estudia. Cuando regresó por ella en la noche, Estrella Borja Lara no salió. Algo extraño pasó que por una semana estuvo desaparecida.

La familia de la joven de 19 años de edad comentó a Fuerza Informativa Azteca (FIA) que Estrella ya estaba con ellos luego de ser localizada en Huasca de Ocampo, Hidalgo, pero les causó extrañeza las circusntancias de su ausencia y que incluso parecía que la querían retener.

Estrella Borja Lara entró al Conalep Venustiano Carranza II y desapareció

Ángeles Borja, tía de Estrella, comentó previamente que el abuelo de la joven la llevó al Conalep Venustiano Carranza II a las 10:00 horas en la colonia Arenal.

El señor vio que ingresó al plantel donde hace su servicio social desde esa hora hasta las 13:00 horas y después toma sus clases de las dos de la tarde hasta las nueve de la noche.

Sin embargo, cuando el señor regresó por Estrella, ella no salió de la escuela, por lo que le llamó a Ángeles para decirle que no estaba y su tía llegó al plantel, donde personal de este les permite recorrer la escuela para ver si estaba, pero no la encontraron.

Un profesor de inglés les comentó que Estrella no entró a su clase, que era la última del día de seis de la tarde a las nueve de la noche. Las dudas comenzaron y la angustia crecía por saber dónde estaba la alumna de quinto semestre.

“No permiten la salida en el reglamento está estipulado que entran a su hora de clases y no salen hasta su hora de cierre de clases. El detalle aquí está en que ella cubre su servicio social y tiene una hora libre relativamente para comer, o sea que es de 1 a 2 de la tarde. Entonces, ella puede comer y regresar a las instalaciones nuevamente”, dijo Ángeles en entrevista.

Denuncian desaparición de alumna del Conalep

La tía de Estrella acudió a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para reportar la desaparición de Estrella Borja Lara y se emitió el fotoboletín de búsqueda para encontrarla.

En la investigación pudieron observar mediante videos que salió del plantel cerca de las 13:00 horas y se fue caminando por una avenida Circunvalación hasta llegar al Parque Ícaro, pero después de ahí se perdió la visibilidad de qué ruta tomó o si iba con alguien.

“Estrella tiene una diversidad funcional que la hace ser como más niña. O sea, a lo mejor ella vive una niña en un cuerpo de una mujer, entonces pues también eso es lo que nos preocupa. Es una persona muy fácil de manipular, muy fácil de de convencer”, expresó Ángeles de su sobrina, de quien se ha hecho cargo desde que la mamá de Estrella murió en la pandemia por Covid-19.

Estrella apareció en Hidalgo, pero familia de supuesta pareja no quería que volviera a CDMX

La tía de Estrella desconocía si la joven estaba saliendo con alguien o tenía novio actualmente, pero, dijo, “a lo mejor en la escuela dicen que sí", aunque hace un tiemp tuvo una pareja, conocían a la familia de él y convivían bien.

“Es una persona con una disfunción y y esto nos nos orilla a pensar que alguien la pues a lo mejor la manipuló, se la llevó con engaños (...) entonces ella al tener esta disfunción pues es aún más más vulnerable porque en lugar de ser de cierta edad o tener cierta edad, en este caso 19 años, ella no los tiene, o sea, ella en su en su disfunción pues tiene alrededor de no sé, 14, tal vez 15 años”, comentó su tía.

Estrella traía consigo su número celular, pero no contestaba pues estaba apagado y no entraban los mensajes de WhatsApp, lo que puso más en alerta a su familia.

Aunque ahora se sospecha que una familia de un supuesto novio la retuvo en Hidalgo a pesar de que contaba con una ficha de búsqueda e incluso, Estrella tenía que pedir permiso a un hombre llamado Luis para poder volver a casa en CDMX.

“Está sana y salva, la recuperamos en Huasca de Ocampo estado de Hidalgo. Y ya hablando con ella decidió regresar a la casa (...) ella se comunicó y se presentó a la fiscalía, para declarar que estaba con su suegra, pero al llegar al lugar la señora no se identificó, iba con otra señora que llevaba a un niño y tampoco se identificó y a fuerzas quería que se regresara con ella, ya entre los diálogos, Estrella se convenció de regresar con nosotros, porque como es mayor de edad ella podía tomar la decisión de quedarse pero dejó de acerle caso a esta señora.

“Nosotros no sabíamos que tenía un novio o pareja, el sujeto no se presentó no dio la cara, ni su nombre. Así que no podíamos dejar a mi sobrina con alguien que no sabíamos quién era y ya entre diálogos y todo dejaron que se fuera, pero era algo muy raro porque le decían a mi sobrina que tenía que pedirle permiso a un tal Luis para ver si podía venir con nosotros”, contó Ángeles a FIA.

