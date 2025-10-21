¿Línea lenta? El avance del Metro CDMX EN VIVO y reporte de fallas de HOY 21 de octubre; Problemas en L3 y L7
¿Te quedaste dormido este martes? Revisa en FIA cómo va el avance de trenes en la red del Metro CDMX este martes 21 de octubre de 2025 y toma previsiones.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el seguimiento EN VIVO del avance de trenes en el Metro CDMX este martes 21 de octubre de 2025, para que planees tus traslados y evites contratiempos al utilizar el Sistema de Transporte Colectivo (STC).
Recuerda: la Línea 1 continúa en proceso de modernización y únicamente ofrece servicio de Pantitlán a Chapultepec, en ambos sentidos. Las estaciones Observatorio, Tacubaya y Juanacatlán permanecen cerradas, pero puedes acceder a ellas a través del servicio emergente de autobuses RTP, que opera como alternativa temporal.
¿Qué pasa en la Línea 7 del Metro CDMX? Esto dice el STC
El Sistema de Trasporte Colectivo asegura que hay afluencia de personas en la Línea 7, por lo que agilizan el paso de trenes.
Esto ocurre después de que más temprano, el servicio se viera interrumpido después de que una persona presuntamente se arrojó a las vías en la misma línea.
Se registra afluencia en la Línea 7, se agiliza el avance de los trenes. Permite el libre cierre de puertas y dejar que los pasajeros desciendan antes de abordar. Usa las palancas sólo en caso de emergencia y con responsabilidad.
Desalojan tren en Tacubaya
Usuarios comparten una foto de un desalojo de un tren en la estación Tacubaya de la Línea 7.
¿Qué pasa en la Línea 8?
Usuarios aseguran que los trenes han estado detenidos por al menos 10 minutos en la Línea 8, que comprende e de Constitución de 1917 a Garibaldi.
Pinche linea 8...caso 10 min. Parados
Reinician paso de trenes en la Línea 7
El Sistema de Transporte Colectivo informó que ya reanudó el paso de trenes en la Línea 7, después de las maniobras para ayudar a una persona que presuntamente se arrojó a las vías.
Se reanuda la circulación de los trenes en la Línea 7, todas las estaciones se encuentran en servicio.
Retiran tren en Línea 3
El STC informó que retiró un tren de la Línea 3, que recorre de Indios Verdes a Universidad. Por este motivo, el avance de convoyes puede ser lento.
Recuerda que la Línea 1 y 3 del Metrobús tienen recorridos similares en la CDMX.
Buen día, se retira un tren para revisión en la Línea 3, por lo que la marcha es lenta. En breve se normalizará la circulación de los trenes. Atiende las indicaciones del personal del Sistema, permite el libre cierre de puertas así como descender del vagón antes de ingresar.
Línea 7 parada; ¿por qué?
La Línea 7, que corre de Barranca del Muerto a la terminal El Rosario, está detenida debido a una persona que presuntamente se arrojó a las vías.
El servicio se encuentra momentáneamente detenido en la Línea 7. Realizamos maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren.
¿Qué pasa en la Línea 3?
Usuarios reportan hasta 10 minutos se espera porque salga un tren de la terminal Indios Verdes de la Línea 3. Agregan que desde la estación Etiopía hacen paradas de hasta cinco minutos en cada estación.
#Línea3. 10 minutos de espera en terminal #IndiosVerdes; el trayecto fluido, pero sólo hasta #Etiopía donde está en su escala habitual de 5 minutos.