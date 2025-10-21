¿Línea lenta? El avance del Metro CDMX EN VIVO y reporte de fallas de HOY 21 de octubre; Problemas en L3 y L7

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el seguimiento EN VIVO del avance de trenes en el Metro CDMX este martes 21 de octubre de 2025, para que planees tus traslados y evites contratiempos al utilizar el Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Recuerda: la Línea 1 continúa en proceso de modernización y únicamente ofrece servicio de Pantitlán a Chapultepec, en ambos sentidos. Las estaciones Observatorio, Tacubaya y Juanacatlán permanecen cerradas, pero puedes acceder a ellas a través del servicio emergente de autobuses RTP, que opera como alternativa temporal.

