Susto en Las Lomas: Pipa con 5 mil litros de gas LP choca y se estrella contra edificio en Reforma

Un aparatoso accidente que involucró a una pipa cargada con más de 5,000 litros de gas LP encendió las alarmas la mañana de este martes en la colonia Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo. La pesada unidad colisionó primero contra un camión de transporte público y terminó impactándose contra la barda de un complejo de oficinas.

A pesar de lo aparatoso del siniestro y el riesgo potencial por la carga inflamable, el Heroico Cuerpo de Bomberos y Protección Civil confirmaron que no se reportaron personas lesionadas.

Accidente en Reforma y Monte Everest, CDMX:

El percance ocurrió sobre la Avenida Reforma, esquina con la calle Monte Everest. De acuerdo con los primeros reportes y el comunicado de Bomberos CDMX, el conductor de la pipa perdió el control de la unidad.

Según la reconstrucción preliminar, fue un intento de rebase por la izquierda entre la pipa y el camión, con el cual terminó enganchándose. Tras el primer impacto, la pipa perdió el control por completo, subió a la banqueta y se estrelló contra la barda perimetral de un complejo de oficinas, dañando también un poste de alumbrado público.

#AlertaVialFIA | #Accidente de una pipa de gas con más de 5 mil litros de #GasLP en Reforma y Monte Everest.



El conductor perdió el control de la unidad; chocó con un camión de transporte público y posteriormente se estrelló contra la barda de una vivienda.



📹 | @grawperez pic.twitter.com/M7gM2ek9bG — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 21, 2025

Bomberos y Protección Civil acuden a revisar pipa de gas accidentada

Dada la naturaleza de la carga, más de 5 mil litros de gas LP, se activó un protocolo de emergencia. Al lugar acudieron de inmediato elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Los equipos de emergencia valoraron la situación, descartaron fugas de gas y confirmaron que no había personas lesionadas ni en la pipa, ni en el camión de transporte público, ni en el inmueble afectado.

Atendimos un choque en calle Insurgentes Norte, colonia Lomas de Chapultepec 1ra sección, en @AlcaldiaMHmx, informamos que un vehículo, un transporte público y una pipa de gas se impactaron. sin lesionados. Servicio concluido. @JefeVulcanoCova pic.twitter.com/ZuYoojpm6n — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) October 21, 2025

Tras asegurar la zona, se solicitó el apoyo de una grúa brigadier de la SSC para realizar las complejas maniobras de retiro de la pipa, que quedó incrustada en la barda. Estas labores provocaron afectaciones viales en la zona de Lomas de Chapultepec durante la mañana.