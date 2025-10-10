¡Con los niños no! Cae maestro de música acusado de abuso sexual infantil en un kínder de Jalisco

Un presunto profesor de música, identificado como Braulio Clemente “N”, fue detenido por Policías de Investigación tras ejecutarse una orden de aprehensión por el delito de abuso sexual infantil contra una de sus alumnas del kínder en Zapopan, Jalisco.

La captura ocurrió el pasado 7 de octubre en calles de la colonia Artesanos, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, donde el señalado fue ubicado por agentes de la Dirección de Órdenes de Aprehensión. Posteriormente, fue puesto a disposición de las autoridades judiciales para que responda por el delito de abuso sexual infantil agravado.

El abuso sexual infantil ocurrió en un kínder de Zapopan

De acuerdo con las investigaciones, el maestro laboraba en un preescolar ubicado en la colonia Mesa Colorada, en el municipio de Zapopan, donde habría realizado tocamientos indebidos a una de sus alumnas en febrero de 2024.

El hecho fue advertido por otros docentes del plantel, quienes dieron aviso inmediato a los padres de la menor. Quienes de inmediato presentaron la denuncia correspondiente, lo que permitió a las autoridades integrar una carpeta de investigación sólida con pruebas suficientes para solicitar la orden de aprehensión.

Con esta detención, la Fiscalía busca garantizar justicia para la víctima y reiterar que los delitos sexuales contra menores serán perseguidos con todo el peso de la ley.

Jalisco, primer lugar en abuso sexual infantil en México

El caso se suma a una preocupante estadística: según la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), durante 2024, Jalisco registró 1,834 casos de abuso sexual infantil, lo que representa más del 17% del total nacional.

El Estado de México ocupa el segundo lugar con 1,631 casos, y Veracruz el tercero con 880. Entre 2010 y 2024, en el país se han contabilizado más de 70 mil casos de abuso sexual infantil, de los cuales el 92% de las víctimas son niñas y adolescentes de entre 12 y 17 años.

Posible sanción que enfrentaría el maestro por el delito de abuso sexual

De ser encontrado culpable del delito de abuso sexual infantil agravado, Braulio Clemente “N” podría enfrentar penas de hasta 20 años de prisión, además de quedar inhabilitado de manera definitiva para ejercer cualquier cargo relacionado con la enseñanza o el cuidado de menores.

La autoridad judicial determinará su situación legal en los próximos días, mientras la víctima y su familia reciben acompañamiento psicológico y legal especializado.