VÍDEO: suspenden a maestro por llamar “estúpido” a estudiante en Chiapas

Un escandaloso momento quedó captado en un vídeo de 30 segundos, donde se escucha a un maestro llamar “estúpido” a un estudiante en pleno salón de clases en Chiapas, ante los hechos el profesor fue suspendido por la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH).

Profesor le dice “estúpido” a un alumno por estar distraído

Los hechos ocurrieron dentro de las instalaciones de la Facultad de Derecho, Campus III, en el municipio de San Cristóbal de las Casas.

De acuerdo con el video que circula en plataformas sociales, el profesor, identificado como Daniel Guillén Díaz, se dirige con tono molesto a un alumno, aparentemente por estar distraído o burlándose durante la clase.

El profesor Daniel "N", llamó "estúpido" a un estudiante de segundo semestre de la Facultad de Derecho de la #UNACH, hecho que causo molestia entre la comunidad estudiantil.

En las imágenes, el maestro le arrebata una hoja al joven, la muestra al grupo y acto seguido le dice “todavía te burlas, estúpido”, lo que desató la reacción de otra alumna, diciendo que es una falta de respeto.

Una de las compañeras del alumno, le hace ver la falta de respeto al profesor, pero él le dice que guarde silencio, generando aún más controversia entre los usuarios que vieron el video.

¿Qué le paso al profesor después del video?

Ante la ola de críticas, la UNACH emitió un comunicado oficial en el que informa la suspensión inmediata del maestro mientras se realiza una investigación interna.

La medida fue dictada por la Defensoría de los Derechos Humanos y Universitarios como una acción cautelar.

“La Universidad rechaza categóricamente actos que atenten contra la dignidad y los derechos de su comunidad estudiantil”, señaló la institución, reiterando su compromiso con un ambiente de respeto e inclusión.

La investigación respecto al video que circula en redes sociales, continuará conforme a los procedimientos establecidos en la normatividad universitaria.

Estudiante pierde un riñón tras acoso escolar en Chiapas

La tragedia ocurrió en el primer mes del ciclo escolar 2025 en una secundaria de Chiapas. Axel, quien sufría acoso escolar de manera recurrente, fue golpeado por otro alumno. El impacto fue tan grave que lesionó severamente uno de sus riñones.

Axel, de 15 años, sufrió una brutal agresión por acoso escolar en una secundaria, resultando en la pérdida de su riñón. Su madre denunció que, al buscar ayuda, la escuela les informó que los alumnos no contaban con seguro médico este ciclo.

La madre de Axel, Judit Cueto López, relata el desconcierto inicial: “Me llaman de la escuela para decirme que mi hijo se había sentido mal... que viniera por él para llevarlo a una asistencia médica”.

Lucero Cruz Centeno, Directora de la Escuela Federal N. 5, confirmó la negativa, citando supuestas indicaciones superiores: “La resolución de la Secretaría es que el seguro no es procedente, primero porque el seguro es nada más en cuestión de siniestros, no cubre gastos médicos”.