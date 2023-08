¿520 pesos? Elementos de seguridad que debes considerar para que no te den un billete falso

En redes sociales se viralizó este fin de semana el video de una cajera que fue estafada con un billete falso de 520 pesos. A simple vista, ambos billetes son muy parecidos por tener la imagen de Benito Juárez y los mismos tonos de colores.

En el video podemos observar billete falso de 520 pesos con la mitad izquierda formada por uno de 20 pesos y la mitad derecha con el de 500 pesos y del otro lado uno de 20 pesos. A pesar de que ambas piezas no son iguales en dimensiones, de alguna manera los estafadores lograron que estos ejemplares quedaran a la misma altura para hacer el billete más creíble.

“…Estoy haciendo el corte y estos se están riendo de mí por tonta que soy (…) ¿Esto qué es? ¿Son 520? ¿O son 20 pesos o 500?..”, declaró la cajera en su video.

“…Bueno, a mí me van a faltar solo 20 pesos en el corte, pero mira, o sea, yo voy a poner 20, me voy a quedar este de recuerdo, pero no sean así…” dijo.

De acuerdo con el Banco de México (Banxico) los billetes alterados con las piezas de otros, no tienen valor al estar formados por la unión de dos o más fracciones.

Billete de 500 pesos fue el más falsificado en 2022, con un total de 135 mil 831 piezas

De acuerdo con el Banco de México (Banxico) en 2022, se recibieron alrededor de 350 mil billetes falsos, 36% más con respecto al año anterior. En dicho periodo, el billete más falsificado fue el de 500 pesos, con 135 mil 831 piezas apócrifas, mientras que el menos falsificado fue el de 20 pesos, con 280 ejemplares.

¿Cómo identificar un billete falso en México?

El Banco de México (Banxico) recomienda mantenerse informados sobre cuáles son los elementos de seguridad para poder identificar los billetes falsos, por lo que realizar los siguientes pasos es esencial para identificarlos:



Textura: El papel moneda se siente distinto a otro tipo de papeles, por lo que los papeles hechos con polímero, se sentirán más como un plástico.

Relieves: Toca la superficie de los billetes , asegurándote de que se puedan sentir los relieves. Recordemos que entre más nuevos sean los billetes, los relieves podrán sentirse con más facilidad.

Marca de agua: Pon el billete a contraluz para poder identificar algunos elementos como la marca de agua, el cual es una imagen que se forma en el papel, y se puede ver por ambas caras.

Otros elementos: Si ponemos el billete

Parte de atrás: Verifica que los elementos cambien de color, así como el hilo 3D, el hilo dinámico y la denominación multicolor.

¿Qué hacer si recibo un billete falso en México?