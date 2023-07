Caen camionetas a socavones ¡en la misma calle de Zapopan!

Incertidumbre y miedo es lo que viven los habitantes de la colonia Bosques del Centinela, en el municipio de Zapopan, Jalisco. La tierra se comenzó a abrir y a formar socavones de medidas extremas, por lo que dos camionetas cayeron, una de ellas, de los bomberos de Zapopan.

La imagen parece de una película de ciencia ficción, pues los socavones se formaron a escasos metros uno del otro. Al respecto, los vecinos temen una afectación mayor tanto para la calle como para las casas ubicadas a los costados.

“Al estacionarse se hundió y se ve ahí el hueco, está muy grande, muy profundo. Ya cayó otra camioneta al estacionarse, toda esta calle está hueca; está peligroso por las casas que están aquí a los lados"; dijo para Fuerza Informativa Azteca, Raúl Maldonado, vecino de la colonia Bosques del Centinela, en Zapopan.

De manera preliminar, autoridades estiman que uno de los socavones tiene de 5 a 6 metros de profundidad por 25 de longitud. El desperfecto se ubica en la avenida Río Blanco al cruce con Paseo de los Bosques, lugar que durante las últimas horas se ha convertido en el centro de atención de los pobladores de la colonia Bosques del Centinela.

El pasado mes de mayo, y en esta misma calle, se registró la salida de humo negro a través de siete alcantarillas que afectó la red de drenaje pluvial. Ahora, una nueva angustia se apodera de los colonos, ya que no saben qué va a pasar y si habrá solución a la problemática que engloba a dos socavones en el municipio de Zapopan.

“Habían dicho que se había fundido toda la tubería pero nada más vinieron y acordonaron con tres rayas amarillas. La gente quitó todo, no cambiaron tubos, nada. Con la lluvia de ayer, y como aquí se inunda, pues fue la que debilitó todo. Sí tenemos miedo porque no se sabe si se vaya a colapsar toda la calle, porque no sabemos la magnitud de agua que cayó ahí o hasta dónde se debilitó el suelo"; comentó Héctor Campos, vecino de la colonia Bosques del Centinela, en Zapopan.

En tanto, cuadrillas del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, así como elementos de Protección Civil y Bomberos de Zapopan y del estado de Jalisco, analizan lo ocurrido y mantienen el bloqueo de la vialidad ante los socavones formados.

Se prevé el ingreso de equipo especial para observar lo que ocurre debajo de la tubería. Autoridades informaron que los trabajos y las investigaciones llevarán varias horas, por lo que no pueden dar un pronunciamiento al respecto.