¿Por cuál hubieras votado? “Cantinflas” y otros famosos que fueron considerados presidenciables

Uno de los personajes más recordados en la televisión mexicana es Mario Moreno “Cantinflas”, quien cautivó al público con su talento y carisma, atributos que lo llevaron a ganar un Premio Ariel de Oro e incluso un Globo de Oro, pero ¿sabías que en algún momento votaron por él para la presidencia?

El insólito momento se vivió en 1982, cuando lo consideraron para ser aspirante a la presidencia por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en las encuestas le daban la oportunidad a las personas de votar por alguien que no fuera del gabinete; en aquel momento su nombre estuvo por encima del extitular de Pemex, Jorge Díaz Serrano y el ex director de la extinta Dirección Federal de Seguridad, Javier García Paniagua.

“Si usted siente que otra persona, fuera del gabinete, debería de ser Presidente de la República (1982-1988) indique su nombre”, indicaron.

A pesar de que los votos no fueron suficientes para ocupar la silla presidencial, el hecho fue importante porque mostró el alcance y la popularidad que tenía "Cantinflas" en aquella época. Actualmente, es común ver a estrellas de la televisión ocupando algún puesto ¿Qué otros famosos han sido postulados a puestos políticos?

Eduardo Verástegui

El actor, productor y cantante, Eduardo Verástegui, llegó a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) para registrarse como aspirante independiente a la Presidencia de México en 2024.

Tras dejar las instalaciones del INE, Eduardo Verástegui aseguró que su registro como aspirante independiente es por el hartazgo que existe en México de ver a los mismos políticos de siempre, además de buscar cambiar a México, pues es una lucha por la libertad.

La llegada del actor y productor @EVerastegui, a las oficinas del @INE se dio alrededor de las 14:50 horas para confirmar sus aspiraciones rumbo al 2024.#Elecciones2024 https://t.co/R3VUY13rEx — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 7, 2023

Cuauhtémoc Blanco

El exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, es gobernador de Cuernavaca; sin embargo, en las últimas semanas mostró su interés por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México de cara a las elecciones 2024.

Irma Serrano "La Tigresa"

"La Tigresa" no sólo brilló en su etapa como actriz y cantante, también como política mexicana, pues en 1998 se convirtió en diputada federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), posteriormente se convirtió en senadora del estado de Chiapas.

Raúl "El Ratón" Macías

Otro deportista que no se quedó con las ganas de incursionar en la política fue el boxeador Raúl Macías, quien se unió al Partido Revolucionario Institucional para ser diputado federal suplente; también se desempeñó como secretario del Deporte en el Departamento del Distrito Federal (DDF), departamento que desapareció en 1997.